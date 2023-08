Rovira demana “coordinació” amb Junts per la negociació d’investidura

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha demanat que hi hagi “coordinació” entre el seu partit i Junts davant de la negociació amb el PSOE per a la investidura del pròxim president del govern espanyol. En aquest sentit, Rovira ha volgut desmarcar-se de totes les opinions que han sorgit des d’un primer moment amb aquesta qüestió que van lligades al pensament que Junts és l’únic partit que té el poder de negociar amb Sánchez. Entrevistada pel diari Ara, Rovira ha plantejat que “si cadascú negocia per la seva banda, el PSOE és qui té tota la informació i la posició de cada actor i, per tant, són ells els que acaben decidint”. Rovira també ha recordat que l’amnistia suposaria “un punt final” al conflicte amb l’Estat.

“Li donem una posició de força molt gran al PSOE”, ha insistit aquest dissabte la secretària general d’ERC. Tot i que Rovira ha deixat clar que aquesta negociació no ha de ser conjunta, sí que ha volgut deixar clar que “Junts ha de decidir si entra en la via de la negociació i, si ho fa, el que nosaltres li demanem és coordinació en defensa de Catalunya”, ha afirmat Rovira.

El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i la secretària general d’ERC, Marta Rovira | ACN

El pacte per Francina Armengol

Rovira ha parlat sobre el nomenament de Francina Armengol i ha explicat que l’ús del català a les institucions europees i a la cambra baixa espanyola “qui el posa a l’agenda és el PSOE” perquè “ells redueixen el conflicte polític entre Catalunya i l’Estat a la llengua”, ha assegurat. Segons ERC, es va parlar de llengua “si a canvi s’acceptava l’agenda antirepressiva”. És per això que ha considerat que una llei d’amnistia “conceptualment hauria de ser un punt final del conflicte polític” amb l’estat espanyol.

“Hi pot haver una llei d’amnistia de punt final, una llei que posi fi a tota la repressió lligada l’octubre del 2017, perquè això ens doni garanties per poder negociar en termes d’igualtat amb l’Estat. I d’això se’n pot dir llei d’amnistia o llei de repressió zero o el que sigui”, ha valorat. Aquesta llei, ha dit, hauria de contemplar “amnistiar totes les parts que han alimentat aquest conflicte” per assolir “la desjudicialització definitiva de l’octubre del 2017”.