Mor Jaume Serrats, periodista i director del diari ‘Avui’ entre 1982 i 1986

Jaume Serrats i Ollé ha mort aquest dissabte a Barcelona a causa d’un càncer, malaltia contra la qual portava lluitant anys. Serrats era un reconegut periodista dins el sector a Catalunya i havia estat el director de l’Avui entre el 1982 i 1986. De fet, tal com ha confirmat El Punt Avui, se’l considerava un dels primers periodistes que va participar en la modernització dels diaris.

Nascut a Barcelona el 1944 va exercir de professor de dret i de periodisme, primer en el campus de la UB a Pedralbes, entre 1967 i 1972, i després a Bellaterra, a la facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, del 1983 al 1989. En el món del periodisme va iniciar-se a la redacció d’El Correo Catalán i, després, a la de Tele Express. Posteriorment, va dur a terme les funcions de director dels diaris Catalunya-eXpress entre 1976 i 1979; Mundo Diario l’any 1980 i l’Avui entre 1982 i 1986. També va ser director dels serveis informatius de Catalunya Ràdio entre 1986 i 1987.

Entre el juny del 2000 i el juny del 2008 va ser membre del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, període en el qual també va ser vicepresident de l’òrgan des de l’octubre de 2005. Les principals responsabilitats del càrrec van ser el seguiment de la normativa audiovisual tant en l’àmbit autonòmic, estatal com comunitari, així com vetllar per la presència de la llengua i la cultura catalana a l’espai audiovisual com garantir el bon funcionament de l’Observatori de l’Audiovisual.

Problemes amb una esquela

Serrats no va ser un dels directors més polèmics del diari català, però sí que es confirma que va tenir algun conflicte. De fet, el mateix El Punt Avui assegura que el periodista va tenir problemes amb l’Audiència Nacional per la publicació de les esqueles de Mikel Zabala, la primera víctima de les tortures de la Guàrdia Civil i Quim Sánchez, mort en la manipulació d’explosius. Serrats, juntament amb Ramon Perelló -director del diari Segre en aquell moment- van ser processats per apologia del terrorisme. Finalment, però, només van acabar pagant una multa.