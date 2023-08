L’empresa catalana que ajunta nens i escriptors per ‘salvar’ la lectura

Les males dades de comprensió lectora s’expliquen en gran part per la pèrdua de l’hàbit lector en favor del consum audiovisual. Actualment, en plena cursa per captar l’atenció dels consumidors, s’ha detectat que les grans novel·les no passen per la seva millor època entre el jovent, que prefereix continguts més breus. En aquest context, l’empresa catalana Fiction Express, busca eines per revertir la tendència dels més joves a abandonar la lectura.

El primer pas és apropar la lectura als joves canviant l’abordatge del problema. Els animen a llegir llibres en què ells decideixen la història per tal que no vegin la lectura com una obligació, com sol passar a l’escola. És important que puguin decidir les històries que llegeixen i que aquestes connectin amb ells perquè puguin establir un vincle durador amb la lectura. Així, Fiction Express ajunta nens i joves amb els autors per tal que conjuntament elaborin els arguments dels llibres i publiquin capítols setmanals. “Fem que els temes i les problemàtiques els siguin properes. Per exemple, poden entendre la societat del segle XIX des dels ulls d’un personatge amb les mateixes inquietuds que ells”, explica Cristina Puig, cofundadora d’aquesta plataforma educativa digital.

“Avui en dia els joves necessiten una recompensa instantània, i cada cop presenten més problemes d’atenció sostinguda. Agafar el comandament de la seva experiència lectora els és motivador i els ajuda a mantenir aquesta atenció”, explica Puig, que considera que actualment és important donar-los veu i vot, permetre’ls decidir què llegeixen i participar del procés. Mentre treballen en el llibre amb l’autor, són avaluats i s’obtenen dades sobre la seva competència lectora amb la qual s’elaboren informes per als docents. Treballar amb un autor adult i reputat els motiva i els apropa a la lectura d’una forma diferent i més duradora.

La cofundadora de Fiction Express, Cristina Puig / Cedida

Un aprenentatge profund i no gamificat

Fiction Express, tot i que aborda la lectura d’una forma diferent, no pretén que els joves la visquin com un joc. És a dir, la plataforma aposta per l’ensenyament competencial, però en cap cas per l’aprenentatge gamificat, és a dir, jugar per aprendre. “Aprendre és aprendre i jugar és jugar. L’ensenyament competencial estableix que l’alumne aprèn entenent les situacions a què s’enfronta, quins són els continguts que necessita per assolir l’objectiu i trobant les eines que li calen per arribar-hi. Si es fa bé, és un ensenyament que abasta continguts, formulació i execució”, sosté Puig.

Per garantir que l’ensenyament competencial no deixa de banda el contingut cal “preparació”. “Els continguts els han de preparar experts en la matèria, persones que tinguin clar quins són els objectius a assolir en cada etapa educativa i que, d’una manera acumulativa i amplificada cobreixi i arreli en els alumnes tant el que aprenen com el com ho aprenen entenent-ho com la suma de continguts i habilitats”, explica l’experta. La plataforma Fiction Express té en compte tots aquests elements perquè el model d’unir autors i nens sigui exitós.

Els tres elements relatius a la lectura que fallen al sistema

Segons Puig hi ha tres elements que fallen i que provoquen aquesta caiguda de la motivació per la lectura i l’empobriment de la comprensió, l’atenció i la concentració. El primer d’aquests elements és l’aprenentatge dissociat de la llengua: “Es fa tot, però sense cohesió: llegim, fem gramàtica i fem redaccions, però d’una forma desordenada, sense fil conductor”. La llengua, defensa, es desenvolupa millor d’una forma cohesionada “on el que llegim, ho aprenem en l’àmbit lingüístic i ho apliquem oralment o per escrit”.

El segon element que grinyola és la varietat de formats. “No es tracta de llibres en paper o digitals, sinó d’escoltar i entendre que els joves volen formar part de l’aprenentatge i saber el perquè de llegir un llibre o un altre”, explica l’experta. Així, aposta per guiar els joves en el descobriment de bones lectures.

L’últim element que falla són les dades. “De tot busquem dades, però per saber si han llegit els fem un examen. No funciona, hem de poder saber què passa quan llegeixen i entendre com afecta la manera com llegeixen al resultat final”, conclou.