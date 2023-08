El Govern reclama per carta el traspàs integral de Rodalies

La consellera de Territori, Ester Capella, ha reclamat aquest dilluns al matí a la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en funcions, Raquel Sánchez, “culminar i completar amb urgència” el traspàs de Rodalies de Catalunya, que ha acumulat nombroses incidències aquest estiu. La consellera exposa que aquestes incidències, sumades a les obres en curs, generen que els usuaris acumulin “enuig i amoïnament per no poder confiar en el transport públic per garantir el seu dret fonamental a la mobilitat”.

Capella ha instat Sánchez a fixar una reunió per abordar el “traspàs integral de Rodalies de Catalunya a totes les seves variables”. És a dir, en la infraestructura, el material mòbil, els recursos humans i les inversions, així com de les mesures per afrontar les alteracions del servei, en les seves paraules, fins que es faci efectiu el traspàs.

Dos mesos molt complicats amb quasi una incidència cada dos dies

La petició arriba després d’un estiu molt complicat a la xarxa ferroviària en el qual, com ella mateixa recorda en la missiva, s’han registrat 26 incidències en 60 dies. En aquest sentit, assenyala que les incidències registrades aquest juliol i agost estan relacionades amb el subministrament elèctric, les avaries tècniques de trens, fallades en el sistema de senyalització i descarrilaments.

Una de les incidències més destacades, i que la consellera remarca en la carta, va ser el descarrilament d’un Talgo a Sitges el 15 d’agost i que, segons exposa la titular de Territori va perjudicar uns 65.000 viatgers, en provocar la demora de 562 trens i la supressió de 267 més, amb retards acumulats de 8.079 minuts.

Descarrilament d’un tren Talgo a Sitges / ACN

La Generalitat veu insuficients els serveis alternatius

Per fer front a les incidències que hi pugui haver en la xarxa ferroviària de Catalunya, Capella ha reclamat més “capacitat de resposta” i que aquesta sigui “suficient” en el desplegament de serveis alternatius per als passatgers que es vegin afectats per les incidències com la de Sitges, on alguns viatgers van esperar durant hores poder pujar a un autobús a Vilanova i la Geltrú i Castelldefels. Així mateix, exigeix que aquest transport alternatiu l’assumeixi el Ministeri quan l’origen de les afectacions es trobi en la infraestructura o en els trens.

Calendari pels acords assolits als PGE

Ester Capella també demana a l’executiu espanyol que fixi un “calendari cert” sobre l’execució dels convenis d’encomana de gestió de diverses infraestructures després de l’acord del juliol passat i que formen part de l’acord dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) del 2023 entre els quals hi ha el Conveni Maresme, el Conveni Eix Pirinenc 260, els dels Intercanviadors, el de l’AP7 i AP2. Finalment, vol que es doni una “resposta àgil i adequada” en diverses accions en matèria d’habitatge com l’aprovació de les àrees tenses declarades per la Generalitat, l’accés a 2.000 milions d’euros dels Fons Next Generation i la cessió gratuïta de 1.500 habitatges de la Sareb, entre d’altres.