Concentració al jutjat de Solsona en suport dels detinguts de la Vuelta

Unes cent cinquanta persones s’han concentrat davant del jutjat de Solsona on aquest matí compareixeran l’Oriol, en Xavi, en David i en Pep, els quatre detinguts dissabte per “amenaces” a la Vuelta España al seu pas per Catalunya. Crides a la llibertat, estelades i una pancarta amb el lema “Llibertat Detinguts” esperen l’arribada dels arrestats acusats de quatre delictes. Un procés que es preveu llarg, perquè l’edifici judicial solsoní ni hi ha garjoles. Els detinguts han de sortir de les instal·lacions centrals del Cos Nacional de Policia a la Verneda, a Barcelona, i arribar a Solsona, per la mateixa carretera per on aquest migdia passarà una etapa de la carrera ciclista.

L’advocada dels quatre investigats, Eva Pous d’Alerta Solidària ja es trobava a Solsona, abans de les deu del matí, hora que diferents col·lectius havien determinat que començarien les declaracions davant el jutge de guàrdia. Entre els assistents a la concentració, a més dels familiars, també s’hi comptaven la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, regidors cupaires i d’ERC de Solsona, membres del col·lectiu 9 de Lledoners, o membres del col·lectiu Joan de Soses, el bomber represaliat per uns talls a l’A2. La façana del Jutjat de Solsona s’ha llevat aquest matí pintada de groc en protesta per les detencions.

L’advocada Eva Pous entra al Jutjat de Solsona que ha aparegut pintat de groc en protesta per l’operatiu/Quico Sallés

Desplegament dels Mossos

L’arribada dels arrestats ha necessitat un desplegament de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) per assegurar la zona i garantir l’entrada dels encartats. De fet, han hagut de fer mans i mànigues per fer una entrada tranquil·la a la vista de la situació on es troben els Jutjats de Solsona, just al centre històric de la ciutat, molt complicat a la circulació. De la jornada d’avui s’espera que tots quatre s’acullin al seu dret a no declarar, de la mateixa manera que ahir van fer a les dependències policials davant els investigadors del cas.

Tots quatre s’enfronten a una petició de delictes de desordres públics, contra el medi ambient, contra la seguretat viària tot amanit amb un delicte de grup organitzat. En tot cas, cap d’ells té antecedents i, per tant, tot apunta que podrien quedar en llibertat amb càrrecs. En aquest sentit, cal veure quina és la petició que fa el ministeri fiscal.