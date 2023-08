Denuncien un documentalista que penjava fotos sexuals de col·legues

Un documentalista ha estat denunciat per penjar imatges de contingut sexual de col·legues de professió sense el seu consentiment i en entorns de trobades professionals. La denúncia feta a través de la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter, ha provocat que el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) hagi emès un comunicat on lamenta “profundament” els fets i expressa el seu suport a les víctimes.

Una companya de professió ha denunciat que l’home en qüestió va crear una web fa uns 15 anys on “pujava fotos dels culs de les bibliotecàries i documentalistes que l’autor coneixia a diferents congressos” i afegeix que en el seu cas personal “sí que em va fer alguna foto amb l’excusa de fer un directori de professionals, com a mi, a totes les que anàvem a aquests congressos”.

El COBDC, per la seva banda, ha assegurat que seguirà el cas de ben a prop per “emprendre les mesures disciplinàries que calguin” vers el presumpte responsable. Quant a les possibles conseqüències, el COBDC explica que els fets incorren en la vulneració de dos dels articles del seu codi deontològic, un fet que els permetria “emprendre accions sancionadores” si el cas continua agreujant-se, “a raó de noves denúncies, tan de persones col·legiades, com no”.

Us deixem el comunicat que emetrà la Junta demà a través de la nostra web. pic.twitter.com/KHtGhV8H8h — COBDC (@cobdc) August 27, 2023

A més, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya considera els fets “un cas clar d’abús sexual”, assenyala que incorren en la vulneració de dos dels articles del seu codi deontològic i ha lamentat que l’home hagi “minimitzat els fets” en les explicacions que ha donat a la xarxa social.

Les explicacions del presumpte responsable

En efecte, el documentalista ha negat que a la pàgina web hi hagués “cap foto d’algú de la professió” i “encara menys, nu”, assegurant que els materials publicats provenien de revistes, acudits i històries curtes. “Va ser una web que vam fer amb la meva filla el 2008 i no hi havia res indecent”, ha afirmat. Per això, ha lamentat que s’hagin publicat “opinions molt dures” que considera que no “mereix” i lamenta que s’hagin relacionat “de forma gratuïta” amb la seva feina professional. “Sento si he ofès a algú, però no ho pretenia, era una diversió innòcua d’altres temps”, ha insistit.

Colegas: Por favor, ya vale de infundios. ArtiCulitos fue una divertida web que hicimos mi hija Clara y yo en 2008. Ella había hecho un cursillo de html. No había nada indecente en ella y, por supuesto, ningún desnudo. — Tomas Baiget (@baiget) August 25, 2023

Condemna de Tània Verge

L’acció ha rebut també la condemna de la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, a través de la xarxa social, on ha exposat que “fer fotos no consentides i pujar-les a una web “només et sembla divertit a tu”. “Això era una agressió sexual que avui constituiria un fet delictiu greu. I emprar la teva filla de coartada no té nom”, ha sentenciat abans de donar tot el suport a les afectades i a les “accions sancionadores” que emprengui el COBDC.