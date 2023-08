Capella exigeix una reunió urgent amb el Ministeri pel caos de Rodalies

La consellera de Territori, Ester Capella, exigirà una reunió urgent amb la ministra del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, per abordar el caos de Rodalies. Les avaries d’aquest dijous al matí al túnel de plaça Catalunya que han provocat afectacions a línies R1, R2, R2 Nord, R3, R4, i les d’aquesta tarda a l’R11 i la RG1 de Girona, entre Figueres i Portbou, han suposat la gota que ha fet vessar el got. De fet, en declaracions d’aquest mateix dijous, Capella ha valorat les incidències d’avui com a “molt greus”.

Capella vol reunir-se d’urgència amb la ministra per abordar la problemàtica que envolta Rodalies des de fa anys. La responsable de la cartera denuncia la “desatenció sistèmica” que pateix el servei de transports de tren de Catalunya des de fa temps, i critica que no es faci cap moviment per a resoldre el conflicte i millorar les condicions dels milers d’usuaris que cada dia fan ús del servei: “Aquesta situació no pot continuar, ja no val dir que són problemes o accidents puntuals, de 24 dies d’aquest mes d’agost, 23 hi ha hagut incidències greus”, sentencia. Així doncs, una vegada més, Capella reclama el traspàs íntegre de les competències de Rodalies a la Generalitat, és a dir, el traspàs de control de “servei, vies, catenàries, trens, i l’aportació econòmica necessària”.

Així mateix, ha carregat contra els governs espanyols, inclòs l’actual executiu en funcions, “per no haver invertit tot el que toca”. “Inversions que estaven compromeses, obligacions que s’havien contret amb els diferents governs de la Generalitat i grups parlamentaris a través de votacions als pressupostos generals i, per tant, de nou, denunciem aquest maltractament sistemàtic envers els ciutadans de Catalunya”, etziba.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant la roda de premsa a Palau / Bernat Vilaró

Una solució urgent

Aquest mateix dijous han estat diverses veus qui s’han alçat de nou a reclamar el traspàs de Rodalies. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha urgit el govern espanyol a fer efectiu el traspàs de Rodalies, que considera una “necessitat”. En un fil a Twitter, Aragonès ha dit que la incidència d’aquest dijous “evidencia la falta d’inversions” i “la incapacitat de gestió” del govern espanyol i s’ha compromès a prendre les mesures que calgui “davant del desgavell permanent”.