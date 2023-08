Capella exige una reunión urgente con el Ministerio por el caos de Rodalies

La consejera de Territorio, Ester Capella, exigirá una reunión urgente con la ministra del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para abordar el caos de Rodalies. Las averías de este jueves por la mañana al túnel de plaza Cataluña que han provocado afectaciones a líneas R1, R2, R2 Norte, R3, R4, y las de esta tarde a la R11 y la RG1 de Girona, entre Figueres y Portbou, han supuesto la gota que ha hecho derramar el vaso. De hecho, en declaraciones de este mismo jueves, Capella ha valorado las incidencias de hoy como «muy graves».

Capella quiere reunirse de urgencia con la ministra para abordar la problemática que rodea Rodalies desde hace años. La responsable de la cartera denuncia la «desatención sistémica» que sufre el servicio de transportes de tren de Cataluña desde hace tiempo, y critica que no se haga ningún movimiento para resolver el conflicto y mejorar las condiciones de los miles de usuarios que cada día hacen uso del servicio: «Esta situación no puede continuar, ya no vale decir que son problemas o accidentes puntuales, de 24 días de este mes de agosto, 23 ha habido incidencias graves», sentencia. Así pues, una vez más, Capella reclama el traspaso íntegro de las competencias de Rodalies en la Generalitat, es decir, el traspaso de control de «servicio, vías, catenarias, trenes, y la aportación económica necesaria”.

Así mismo, ha cargado contra los gobiernos españoles, incluido el actual ejecutivo en funciones, «por no haber invertido todo lo que toca». «Inversiones que estaban comprometidas, obligaciones que se habían contraído con los diferentes gobiernos de la Generalitat y grupos parlamentarios a través de votaciones en los presupuestos generales y, por lo tanto, de nuevo, denunciamos este maltrato sistemático hacia los ciudadanos de Cataluña», espeta.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante la rueda de prensa en palacio / Bernat Vilaró

Una solución urgente

Este mismo jueves han estado varias voces quienes se han levantado de nuevo a reclamar el traspaso de Rodalies. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha urgido el gobierno español a hacer efectivo el traspaso de Rodalies, que considera una “necesidad”. En un hilo en Twitter, Aragonés ha dicho que la incidencia de este jueves “evidencia la falta de inversiones” y “la incapacidad de gestión” del gobierno español y se ha comprometido a tomar las medidas que haga falta “ante el follón permanente”.