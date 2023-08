Aragonès assegura que prendrà mesures davant el “desgavell” de Rodalies

El president del Govern, Pere Aragonès, ha urgit el govern espanyol a fer efectiu el traspàs de Rodalies, que considera una “necessitat”. Ho ha fet després d’un nou dia amb incidències als trens, aquest cop a totes les línies que sortien de Barcelona, l’R1, R2, R2 Nord, R3 i R4. En un fil a Twitter, Aragonès ha dit que la incidència d’aquest dijous “evidencia la falta d’inversions” i “la incapacitat de gestió” del govern espanyol i s’ha compromès a prendre les mesures que calgui “davant del desgavell permanent”.

De nou, l’estat espanyol falta al respecte als usuaris de rodalies. De nou, una avaria que evidencia la falta d’inversions i la incapacitat de gestió que tenen de la xarxa a Catalunya. És incomprensible. El traspàs és una necessitat. Ja no queden excuses. https://t.co/qrUZQ0dwOT — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) August 24, 2023

Aragonès ha demanat a la consellera de Territori, Ester Capella, que “exigeixi explicacions immediates a la propietària de la xarxa, a l’operador i al govern espanyol” i ha assegurat que el departament n’està fent un seguiment “exhaustiu”. “Prendrem les mesures que calgui davant del desgavell permanent. I seguirem exigint plenes competències per gestionar el transport ferroviari de rodalies”, ha insistit Aragonès abans de concloure que la ciutadania està “farta”.

De 24 dies d’agost, 23 dies amb incidències

Per la seva banda, Capella també ha carregat contra l’Estat per la manca d’inversions a Rodalies de Catalunya i ha criticat les “incidències constants” del servei, que atribueix a la “voluntat manifesta del govern de l’Estat de no invertir el punt compromès”. En un tuit anterior al del president, que de fet l’ha enllaçat, la consellera ha recordat que dels 24 dies que portem d’agost, en 23 hi ha hagut incidències, i ha lamentat especialment l'”afectació massiva” d’aquest dijous per una incidència a la Plaça Catalunya de Barcelona. Capella, en el mateix sentit que el president del Govern, ha dit que els problemes a Rodalies afecten diàriament la vida de milers de persones i ha demanat el “traspàs íntegre del servei, vies, catenàries, trens, i l’aportació econòmica necessària”.

Viatgers agafen el servei de bus alternatiu de Rodalies a Castellbisbal, on hi ha hagut una incidència / ACN

Aquest dijous hi ha hagut retards de mitja hora en totes les línies de tren que sortien de Barcelona a causa d’aquesta incidència tècnica que ha confirmat Adif. L’equip tècnic de la companyia ha estat treballant fins a les onze del matí per tal de solucionar la incidència i que els retards duressin el mínim temps possible i finalment ho ha aconseguit després d’una hora d’afectacions.

Aglomeracions, retards i avaries constants

Els retards i avaries a Rodalies són una constant, el que demostra el fet que el passat mes de juliol, quan els treballadors van estar de vaga, els passatgers visquessin la jornada com un dia qualsevol. És a dir, en comptes de notar que hi havia vaga pels retards, van creure que tot anava bé perquè cada dia n’hi ha. El fet que la vaga passés completament desapercebuda va donar arguments a Capella per continuar denunciant les incidències, avaries, retards i aglomeracions que es viuen gairebé cada dia a la xarxa ferroviària.