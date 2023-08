El PP carrega contra Aragonès per demanar el traspàs de Rodalies

Aquest dijous Rodalies s’ha convertit en el gran protagonista del dia per l’elevat nombre d’incidències que han causat retards en la gran majoria de línies del servei. Davant l’elevada reiteració amb què es produeixen aquestes avaries que causen un gran malestar entre els usuaris, el president del Govern, Pere Aragonès, ha urgit el govern espanyol a fer efectiu el traspàs de Rodalies, que considera una “necessitat”. Una urgència que no es comparteix des de les diverses formacions polítiques de Catalunya. En aquest sentit, el president del PPC, Alejandro Fernández, ha posat en dubte que Rodalies pugui funcionar millor si ho gestiona la Generalitat.

El dirigent dels populars catalans diu que podria arribar a analitzar un traspàs de Rodalies si algú el convencés que això faria millorar el servei. Amb tot, ho posa en qüestió: “Dubto molt que els qui no saben ni organitzar unes oposicions d’interins siguin la solució de res”, etziba Fernández fent referència a les proves que es van haver de repetir pel caos de l’organització. Ara bé, el que queda clar és que, vulguin els populars o no, Rodalies necessita una revisió en el seu servei. Segons la consellera de Territori, Ester Capella, dels 24 dies que portem d’agost, hi ha hagut problemes en 23.

Imatge d’arxiu d’un tren de Rodalies / Renfe

Un dijous negre per Rodalies

Aquest matí, una incidència al túnel de plaça de Catalunya ha provocat retards als trens de totes les línies de Rodalies: R1, R2, R2 Nord, R3 i R4. La mitjana del temps dels retards ha estat de mitja hora. Per part seva, l’equip tècnic d’Adif ha estat treballant per tal de solucionar la incidència i que els retards durin el mínim temps possible. Un cop superat aquest tràngol, Rodalies ha patit noves incidències a la tarda. Aquesta vegada a les línies R11 i RG1 entre Figueres i Portbou, tot i que al cap de mitja hora els treballadors d’Adif han aconseguit restablir la normalitat.