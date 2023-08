Zelenski es desvincula de la mort del líder del grup Wagner

El fundador del Grup Wagner, Ievgueni Prigojin, viatjava a bord d’un avió privat que es va estavellar aquest dimecres a la regió russa de Tver, al nord de Moscou. Prigojin es trobava en el punt de mira de Rússia d’ençà que va decidir rebel·lar-se contra Putin i va marxar cap a Moscou amb alguns membres del seu grup de mercenaris. Tot i que el president rus li havia perdonat els delictes i havia permès que s’exiliés a Bielorússia, ara totes les mirades s’han tornat a posar sobre Putin i, algunes veus, l’acusen d’haver-lo assassinat. El Kremlin, però, encara no s’ha pronunciat al respecte.

Després de les declaracions d’aquest dijous al matí del president dels Estats Units, Joe Biden, qui també ha volgut dir la seva ha estat el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski. En aquest sentit, el líder ucraïnès ha negat tota mena d’implicació en la mort del líder del grup paramilitar: “No tenim cap connexió amb aquesta situació, això és segur. Crec que tothom sap qui hi està implicat”, assegura, acusant Putin d’haver donat l’ordre d’abatre l’avió en el qual viatjava Prigojin. Zelenski també ha volgut afegir, amb certa ironia, que quan demanava suport “en avions” a la comunitat internacional no es referia a la caiguda del jet privat de Prigojin, tot i que ha afirmat que “probablement això també ajudarà en algun sentit” a guanyar la guerra.

Líder del grup de Mercenaris Wagner / EP

Dia de celebració per a Ucraïna

Aquest petit embolic internacional arriba amb la celebració del Dia de la Independència d’Ucraïna, dia en el qual celebren la separació definitiva de la Unió Soviètica. Aquest mateix dijous, i amb motiu del 32è aniversari, Zelenski ha fet una crida a continuar defensant el seu territori. “En aquesta lluita, tothom compta”, ha manifestat en un vídeo a Twitter. “És el dia dels lliures, els forts i els dignes. El dia dels iguals. Homes i dones ucraïnesos. A tot el nostre país”, conclou.