El Govern mantindrà les restriccions d’aigua després de l’estiu

La greu sequera que travessa Catalunya és un dels grans problemes que s’han prolongat durant tot l’estiu. Des de la Generalitat van imposar un seguit de restriccions d’aigua per fer front a la complicada situació actual aquests mesos, i aquest dijous al matí han assegurat que aquestes restriccions es mantindran un cop hagi acabat l’estiu. Així ho ha assegurat el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, des de Sant Feliu de Pallerols. Els motius pels quals des del Govern consideren pertinent que aquestes mesures segueixin vigents perquè, tot i que baixi la temporada de turisme, el problema de la sequera es manté.

Mascort assenyala que l’increment de població en algunes localitats afectades no és el problema i vincula una relaxació de les restriccions a les pluges que puguin caure: “Les mesures s’han pres perquè no hi ha aigua. Mentre no omplim els embassaments es mantenen”, assenyala. En aquest sentit, i veient que les reserves aqüíferes continuen baixes, el conseller ha lamentat que els darrers dies no hi ha hagut precipitacions i, per tant, hi ha encara menys aigua de la que hi havia quan es van aplicar les restriccions. És per aquest motiu que el conseller demana extremar la “responsabilitat” de cadascú a l’hora de fer-ne servir.

David Mascort, conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Parlament de Catalunya. 14.062023 / Mireia Comas

Una de les principals zones de Catalunya afectades per la falta d’aigua és la comarca de l’Alt Empordà. Aquesta zona ha notat especialment aquesta situació per la forta arribada de visitants en zones durament afectades per les restriccions de la Conca Muga-Fluvià i, tot i que la previsió de cara a setembre és que es redueixi el nombre de visitants, el Govern continua prioritzant la falta d’aigua.

Sense excepcions per a la pagesia

El conseller d’Acció Climàtica també ha volgut deixar molt clar que les restriccions seguiran sense excepcions, ni per al sector de la pagesia, un dels principals afectats per aquestes mesures que ha reclamat diverses vegades que se’ls facin excepcions per a poder treballar sense problemes.