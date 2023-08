Biden sobre la mort del líder del grup Wagner: “No em sorprèn gens”

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha reaccionat a la mort del líder del grup Wagner i gran enemic de Vladímir Putin, Yevgeny Priogzhin. Ho ha fet de forma molt dura i ha assegurat que no l’ha sorprès “gens” rebre la notícia de la mort del principal antagonista del president rus des que el grup Wagner es va revoltar. “No tinc informació concreta sobre què ha passat, però no em sorprèn gens”, ha assegurat Biden en declaracions als mitjans nord-americans. També ha culpat indirectament a Putin de la mort de Priogzhin: “No hi ha massa que passi a Rússia que no tingui Putin darrere”. Així i tot, ha puntualitzat que no sap “prou” sobre el cas per a mullar-se sobre si el Kremlin és darrere de l’accident aeri.

En paral·lel, els màxims mandataris de França i Alemanya també han expressat els seus dubtes sobre les causes de l’accident d’avió i han assenyalat indirectament el Kremlin. El ministre i portaveu del govern francès Olivier Véran ha assegurat que tenen “dubtes raonables” sobre les circumstàncies de la mort del líder del grup Wagner. A preguntes de France 2 sobre si estava d’acord amb les afirmacions de Biden que poques coses passen a Rússia sense que Putin hi estigui darrere, Véran ha dit que “com a norma general, és veritat”.

Líder del grup de Mercenaris Wagner / EP

“No és casualitat que el món miri cap a Putin”

Pel que fa a Alemanya, la ministra d’Exteriors, Annalena Baerbock, ha assegurat que la mort de Prigozhin “forma part de la llista de morts poc clares” que hi ha hagut a Rússia en els últims anys. “No és casualitat que el món immediatament miri cap al Kremlin quan un exconfident desacreditat de Putin de sobte cau literalment del cel dos mesos després d’intentar un motí”, ha assegurat. Cal recordar que el grup de mercenaris Wagner es va rebel·lar contra Rússia a finals de juny per haver deixat els seus homes desemparats i sense recursos per lluitar. La revolta es va frenar amb un acord amb el Kremlin que, a priori, permetia al líder de Wagner tornar a Rússia sense conseqüències, cosa que finalment podria no haver estat així.