MÉTEO| Arriba un cap de setmana amb un canvi radical de les temperatures

Catalunya s’ha convertit en un autèntic forn durant tota aquesta setmana a causa de l’onada de calor, però això està a punt de canviar. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu una forta baixada de les temperatures per aquest cap de setmana, ja que una gran allau de pluges omplirà el cel del territori català. Després d’un petit avís aquest passat dimecres en el qual les precipitacions van començar per la Vall d’Aran i es van anar estenent pel Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà, però que no va aconseguir refredar suficient el territori per a provocar una lleugera baixada de les temperatures, ara el Meteocat preveu una segona envestida.

De cara a dissabte al matí, s’esperen fortes precipitacions provinents del Pirineu i el Prepirineu, tot i que també és molt possible que la franja oest de Catalunya també es llevi passada per aigua. Els aiguats aniran desplaçant-se pel territori i augmentant d’intensitat a mesura que passin les hores de dissabte. A partir del migdia, la pluja guanyarà extensió i podrà afectar qualsevol punt de la meitat nord del país tot i que n’és de possible a qualsevol punt. Serà d’intensitat entre feble i moderada, sovint acompanyada de tempesta i acumularà quantitats entre minses i poc abundants, tot i que sí que poden ser abundants localment.

Una gran notícia per a tota aquesta gent calorosa és que la previsió del Meteocat indica que els termòmetres marcaran uns registres més suportables. El punt més fred, com és habitual, es trobarà a la Vall d’Aran, amb unes màximes de 25 graus al sol i unes mínimes de 12 graus, unes temperatures força més fredes de les que s’han registrat aquests últims dies. El mateix es viurà, també, a la Cerdanya, tot i que en aquesta comarca les mínimes seran una mica més elevades (14 graus). La plana central de Catalunya també viurà una baixada substancial de la calor respecte a les xifres astronòmiques d’aquests dies, tot i que els termòmetres encara rondaran els 35 graus en alguns punts al llarg del dissabte.

Mapa de Catalunya per aquest dissabte / Meteocat

El litoral català

El litoral català també veurà com els termòmetres baixen. La previsió del Meteocat situa les màximes del cap de setmana a 30 graus, unes xifres a les quals s’ha arribat, per exemple, aquesta passada nit a Barcelona. La capital catalana i Tarragona, entre altres punts de la costa catalana, també quedaran passats per aigua. Les úniques comarques on les pluges passaran força desapercebudes al llarg del cap de setmana són la Terra Alta, Ribera d’Ebre i el Segrià, on cel es mantindrà assolellat, però amb algunes nuvolositats. Tot i la lleugera baixada dels termòmetres, des del Meteocat encara mantenen actives les alertes per calor extrema a les nits, ja que les màximes previstes per a aquestes hores són més elevades del que hauria de ser habitual en aquestes dates de l’any.

Unes calors de rècord

En el cinquè dia de l’onada de calor, aquest dimecres, la barrera dels quaranta graus es va superar a bastament, especialment a les comarques interiors. El rècord absolut de Catalunya el va tenir Roquetes, on l’Observatori de l’Ebre va registrar 43,8 °C. Es tracta d’una xifra rècord mai vista des que es va instal·lar l’observatori l’any 1904. Els únics llocs on la calorada ha donat una treva ha estat al Pirineu, al Prepirineu, al Moianès i a les Garrigues gràcies als forts xàfecs que han caigut i que han refrescat l’ambient. On no han estat de sort ha estat a Benissanet, Artés, Vinebre i Girona, on s’ha arribat als 43 graus.