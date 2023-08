MÉTEO| Calor extrema: rècord històric d’altes temperatures a Catalunya

Catalunya continua sent un forn i ho serà fins, com a mínim, el pròxim cap de setmana. En el cinquè dia de l’onada de calor, aquest dimecres, la barrera dels quaranta graus es va superar a bastament, especialment a les comarques interiors. El rècord absolut de Catalunya el va tenir Roquetes, on l’Observatori de l’Ebre va registrar 43,8 °C. Es tracta d’una xifra rècord mai vista des que es va instal·lar l’observatori l’any 1904. Els únics llocs on la calorada ha donat una treva ha estat al Pirineu, al Prepirineu, al Moianès i a les Garrigues gràcies als forts xàfecs que han caigut i que han refrescat l’ambient. On no han estat de sort ha estat a Benissanet, Artés, Vinebre i Girona, on s’ha arribat als 43 graus.

La nit tampoc no ha portat una baixada de temperatures suficient per a poder dormir bé. El país ha viscut una nit tòrrida on ha estat difícil aclucar els ulls. En moltes zones de la costa i el prelitoral les temperatures s’han mantingut per sobre dels 25 graus, i a les comarques d’interior tampoc no s’ha baixat dels 20. Barcelona ha estat un dels llocs on ha costat més suportar la calor de nit: s’ha arribat a gairebé 30 graus de sensació tèrmica.

L’onada de calor dona les seves últimes fuetades / Agència Catalana de Notícies (ACN)

Les temperatures no afluixaran massa aquest dijous

La calor continuarà sent extrema aquest dijous a l’espera que arribi la massa d’aire fred que en els pròxims dies baixarà la temperatura entre deu i quinze graus. Des de primera hora del matí les temperatures seran elevades a tot el país, sobretot a la costa on la nit no ha donat cap mena de treva. No caldrà esperar al migdia per superar la barrera dels 30 graus a la major part del país i, de fet, a les comarques d’interior les màximes oscil·laran entre els 36 i els 41 graus. La sensació de xafogor no desapareixerà fins al pròxim cap de setmana i per a demà divendres s’esperen màximes que continuaran molt altes, entre els 32 i els 38 graus.

Catalunya espera amb ànsies la baixada de temperatures anunciada per al cap de setmana, quan els termòmetres es desplomaran entre deu i quinze graus. Aquesta baixada dràstica es deurà als ruixats i tempestes fortes que es viuran a tot el país i que deixaran una sensació de frescor que fa setmanes que no es viu a Catalunya.