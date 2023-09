El fenomen del ‘corrido tumbado’ arriba a Catalunya de la mà de Figa Flawas

En els últims mesos el ‘corrido tumbado’, un dels gèneres musicals més comuns de Mèxic, s’ha convertit en un autèntic fenomen mundial. L’aparició de Peso Pluma i la seva col·laboració amb Bizarap han potenciat aquest gènere que combina el ritme terciari de les guitarres del folk tradicional mexicà amb la rítmica característica dels gèneres urbans fins a tal punt que ja ha aterrat a Catalunya. Aquest divendres al matí, el grup emergent Figa Flawas ha publicat la seva nova cançó ‘Aurora’, una de les primeres expressions d’aquest nou gènere musical en català.

Allunyats de les temàtiques més dures del gènere, els integrants del duet es fan seu aquest estil i li donen la volta per explicar “una història de desamor on el despit provocat pel rebuig acaba esdevenint una gran cançó”. Així ho ha explicat la discogràfica del grup, Halley Records, qui defineix la nova obra del grup nascut a Valls com una tragicomèdia cuinada amb “un toc de tristesa, un pessic de sàtira i molta energia positiva”. Figa Flawas ha volgut sumar els vents de Stay Homas en aquesta cançó, qui aporten un toc de frescor i potència a la cançó. I, per altra banda, els vallencs han volgut posar el videoclip a les mans del seu realitzador habitual, Liam D, que ja els ha fet els treballs audiovisuals de cançons com ‘Mussegu’, ‘Diabla’ i ‘Xalalà’, tres dels seus ‘hits’ principals.

Viralitat a TikTok

Aquesta cançó s’ha publicat fa tot just 11 hores, però ja fa setmanes que s’ha convertit en tot un fenomen viral a TikTok després que els vallencs “filtressin” un petit tros de la cançó. Un cop ja s’ha fet pública, la cançó ha començat a circular com la pólvora per totes les emissores de ràdio. Aquest nou ‘boom’ arriba en plena gira de concerts de Figa Flawas, qui després d’un estiu intens encara es veuen immersos en un projecte d’una setantena de concerts.