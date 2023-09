Filtren com està Rosalía després de la ruptura amb Rauw Alejandro

Rosalía ha estat vista pels carrers de Miami en les que suposen les primeres imatges de la cantant després de la mediàtica ruptura amb Rauw Alejandro. Una fan l’ha gravat al volant d’un cotxe gegant d’alta gamma, amb una diadema blanca, sense maquillar ni la manicura feta. No se sap gaire del seu estat des que ha tornat a ser una noia soltera. Com està vivint aquestes primeres setmanes? Des del programa d’Antena 3 Y ahora Sonsoles han pogut obtenir una mica més d’informació al respecte.

La primera decisió que hauria pres té a veure amb la seva localització. Com dèiem, l’artista de Sant Esteve Sesrovires ha escollit la mansió que té llogada a Miami per acabar de passar l’estiu. S’estaria refugiant aquí en uns dies molt hermètics en els quals pràcticament no sortiria al carrer, de fet. O, almenys, així ho assegura una corresponsal de la cadena: “A Rosalía ens costa veure-la tant de dia com de nit. Ella porta una vida molt tranquil·la i només se la veu en el restaurant de l’empresari David Guzmán, s’està movent molt amb ell i és un dels seus amics més íntims”.

Diu que va recuperant el bon humor i la rutina a poc a poc: “No està del tot recuperada d’aquesta ruptura, però sabem que està millorant el seu estat d’ànim. Ens consta que està sortint de la tristesa i que la seva gent l’està ajudant molt”. Insisteixen en què s’està amagant de la premsa molt bé i que, de fet, ni tan sols la veuen caminant per Miami o a la platja. Això sí, volen tranquil·litzar en deixar clar que la veuen més animada.

Primera imatge de Rosalía després de la ruptura | Antena 3

Els fans publiquen les primeres fotos de Rosalía després de la ruptura

Els fans de Rosalía desitgen tornar-la a veure del tot recuperada i contenta. Ha estat un altre seguidor de la cantant qui ha compartit una fotografia que la mostra en un gimnàs de la ciutat de Florida. Al seu costat, es trobava la germana inseparable en qui s’estaria refugiant en aquests moments complicats.

Rosalia vista hoy en Miami con fans pic.twitter.com/7gtM1miv62 — MOTOMAMI TOUR | Fan Page (@rosaliaposting) August 30, 2023

Des de fonts del seu equip de la discogràfica diuen que està descansant després de la gira que ha fet, però que la seva capacitat creativa no s’atura i ja està treballant en noves cançons.