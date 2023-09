Un atropello en Rodalies corta la circulación de la R3

Este viernes por la mañana Rodalies vuelve a ser motivo de noticia. Desde Adif han informado que la circulación de la R3 ha quedado tajada hace poco menos de una hora entre las estaciones de Mollet-Santa Rosa y Pared del Vallès a causa de un atropello. Según detallan las autoridades, el accidente se ha producido en un punto de paso no autorizado. La compañía que gestiona el servicio de Rodalies calcula que los retrasos ocasionados a causa del accidente pueden rondar los 60 minutos en estos momentos, y no tienen previsión de cuando se recuperará la normalidad del servicio. Es por este motivo que desde Adif ya están trabajando para poner un servicio de transporte alternativo por carretera y así poder garantizar la movilidad de los pasajeros de la línea afectada.

Rodalies Barcelona, línea R3: Se encuentra interrumpida la circulación por el accidente de una persona en un punto no autorizado de paso entre Mollet Santa Rosa y Parets del Vallès. — INFOAdif (@InfoAdif) September 1, 2023

El conjunto de incidencias de Rodalies ha llevado la situación hasta el límite. Es por eso que la consejera de Territorio, Ester Capella, ha exigido una reunión con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para abordar esta problemática. Esta reunión se celebrará el próximo 13 de septiembre. El punto que se convirtió con la gota que ha hecho derramar el vaso es el conjunto de averías que se produjeron la semana pasada, el 24 de agosto, a líneas R1, R2, R2 Norte, R3, R4, y a el R11 y la RG1 de Girona. La responsable de la cartera denuncia la “desatención sistémica” que sufre el servicio de transportes de tren de Cataluña desde hace tiempo, y critica que no se haga ningún movimiento para resolver el conflicto y mejorar las condiciones de los miles de usuarios que cada día hacen uso del servicio: “Esta situación no puede continuar, ya no vale decir que son problemas o accidentes puntuales, de 24 días de este mes de agosto, 23 ha habido incidencias graves”, sentenciaba.

Traspaso íntegro del servicio

La enorme cantidad de problemáticas que echan a volar Cercanías son el principal motivo por el cual la Generalitat exige el traspaso íntegro del servicio de transporte ferroviario. De hecho, algunas formaciones como ERC colocan este traspaso como una de las condiciones necessaries para negociar una posible investidura de Pedro Sánchez.