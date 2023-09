Falten onze dies per la Diada de l’Onze de Setembre i les autoritats ja ultimen tots els detalls. L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha estrenat aquest divendres el vídeo promocional que convoca l’independentisme a participar de la diada. Sota el lema ‘Per la Independència, Via Fora!’, l’Assemblea convoca a tothom per “demostrar a Europa, Espanya i als partits independentistes que el moviment civil no oblida l’objectiu: la independència, que ja vam votar el Primer d’Octubre”.

El vídeo comença amb imatges de carrers buits que, segons explica l’assemblea en un comunicat, pretén simbolitzar “aquest intent de vèncer i desmobilitzar el moviment i alhora fa una referència a la pandèmia”, un moment que va suposar un gran retrocés per a la mobilització als carrers de Catalunya. La veu en off de l’actor i doblador Lluís Marco deixa clar a l’inici que “pactar amb qui ens reprimeix i ens espia no pot ser el camí”, fent referència a les negociacions que estan mantenint les formacions independentistes amb el PSOE per pactar una possible investidura de Pedro Sánchez.

Crida a omplir els carrers

Com si es tractés d’una crida a omplir els carrers, al son de “Via Fora!” comencen a aparèixer centenars de persones de totes les edats caminant “amb determinació” pels carrers fins a omplir de gom a gom un carrer amb banderes i samarretes de la Diada d’enguany. De fet, la samarreta d’aquest any inclou colors similars al blau i al daurat de la bandera europea amb l’objectiu de reivindicar “la voluntat de

Catalunya de convertir-se en un nou estat membre de la Unió mentre denuncia l’Estat espanyol en el moment en què ocuparà la presidència rotatòria del Consell d’Europa”.

El recorregut de la manifestació d’aquest 11-S consta de quatre columnes de manifestants que convergiran a la plaça del Primer d’Octubre, nom que porta la plaça d’Espanya, i que sortiran de quatre punts simbòlics diferents de la ciutat de Barcelona: Ciutat de la Justícia, Escola Proa, Estació de Sants i Hisenda.