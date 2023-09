Faltan once días por la Fiesta del Once de Septiembre y las autoridades ya ultiman todos los detalles. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha estrenado este viernes el video promocional que convoca el independentismo a participar de la fiesta. Bajo el lema ‘Por la Independencia, Vía Fuera!’, la Asamblea convoca a todo el mundo para «demostrar a Europa, España y a los partidos independentistas que el movimiento civil no olvida el objetivo: la independencia, que ya votamos el Primero de Octubre».

El video empieza con imágenes de calles vacías que, según explica la asamblea en un comunicado, pretende simbolizar «este intento de vencer y desmovilizar el movimiento y a la vez hace una referencia a la pandemia», un momento que supuso un gran retroceso para la movilización en las calles de Cataluña. La voz en off del actor y doblador Lluís Marco deja claro al inicio que “pactar con quién nos reprime y nos espía no puede ser el camino”, haciendo referencia a las negociaciones que están manteniendo las formaciones independentistas con el PSOE para pactar una posible investidura de Pedro Sánchez.

Llamamiento a llenar las calles

Como si se tratara de un llamamiento a llenar las calles, al son de «Vía Fuera!«, empiezan a aparecer centenares de personas de todas las edades andando «con determinación» por las calles hasta llenar a tope una calle con banderas y camisetas de la Fiesta de este año. De hecho, la camiseta de este año incluye colores similares en el moratón y al dorado de la bandera europea con el objetivo de reivindicar «la voluntad de Cataluña de convertirse en un nuevo estado miembro de la Unión mientras denuncia el Estado español en el momento en que ocupará la presidencia rotatoria del Consejo de Europa».

El recorrido de la manifestación de este 11-S consta de cuatro columnas de manifestantes que convergerán en la plaza del Primero de Octubre, nombre que lleva la plaza de España, y que saldrán de cuatro puntos simbólicos diferentes de la ciudad de Barcelona: Ciudad de la Justicia, Escuela Proa, Estación de Sants y Hacienda.