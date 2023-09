El Parlament aprova recórrer al TC la llei d’habitatge espanyola

El Parlament ha aprovat aquest divendres al matí recórrer contra la llei espanyola d’habitatge al Tribunal Constitucional (TC). La iniciativa es durà a terme gràcies als vots d’ERC i Junts, impulsors de la proposta, i la CUP. Per la seva banda, el PSC i els comuns han votat en contra de la proposta, mentre que Vox, Cs i el PP s’hi han abstingut. Durant el ple ha intervingut la consellera de Territori, Ester Capella, per explicar que el Govern de la Generalitat obrirà converses amb el govern espanyol per abordar la invasió competencial de la norma.

En referència a aquesta llei, el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ja va dictaminar que diversos articles d’aquest document són inconstitucionals, ja que consideren que vulneren competències catalanes en matèria d’habitatge i urbanisme, així com el principi d’autonomia financera. A partir d’aquest dictamen és que el Parlament ha pogut abordar aquesta qüestió al ple. Un ple que també ha estat molt marcat pels retrets entre Junts i ERC. Per una banda, els de Turull recriminen als republicans haver votat a favor de la llei al Congrés, mentre que des d’ERC acusen els juntaires d’haver-los deixat “molt sols” durant les negociacions de la llei.

El ple del Parlament aprova recórrer la llei espanyola d’habitatge al TC / ACN

Els articles a revisar

Les dues formacions que han impulsat la proposta demanen la revisió de diversos articles. El Parlament ha aprovat recórrer contra l’article dos, el de finalitats de les polítiques d’habitatge; el número 15, del dret d’accés a l’habitatge i ordenació territorial i urbanística; el 16, d’habitatge protegit; el 17, d’habitatge assequible incentivat; el 18, que fa referència a la declaració de zones de mercat residencial tensionat, i al 27, 28 i 29, que fan referència als parcs públics d’habitatge. La decisió del Parlament també aprova recórrer contra la disposició transitòria primera, que fa referència als habitatges qualificats amb algun règim de protecció pública abans de l’aprovació de la llei, la disposició transitòria segona, que fa referència a objectius del parc d’habitatge destinat a polítiques socials, i la disposició final setena, que es refereix als títols competencials.