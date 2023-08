Investiguen si els Bombers van crear una plaça a mida per a l’exdirector del cos

Nou gir de guió del cas Bombers sobre les irregularitats en la contractació del manteniment dels vehicles de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis (DGPEIS) de la Generalitat. La titular del jutjat d’instrucció número 14 de Barcelona, Júlia Tortosa, ha decidit obrir una nova peça separada arran de la prova que els investigadors han trobat en les peticions de documentació al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI), que registra les comunicacions electròniques de l’administració catalana. La nova peça separada investiga un concurs de l’any 2019 per adjudicar una plaça de nova creació, dins el mateix departament d’Interior, a Manuel Pardo, exdirector de la DGPEIS i ara imputat en el cas dels contractes de manteniment. “És una veritable sorpresa”, coincideixen les fonts jurídiques consultades sobre aquesta nova carpeta, que fins ara portava el segell de “secreta”.

Aquesta peça s’afegeix a la peça principal, que encara espera atestats i testificals, sobre les irregularitats en les facturacions de les reparacions dels vehicles. I ja hi havia una segona peça, de la qual ja s’han practicat diligències, que investiga un suposat entramat administratiu dins la direcció dels Bombers per retirar les multes de trànsit de certs comandaments.

Pel que fa a la tercera peça, coneguda fa unes setmanes per les parts, el jutjat calcula que el pròxim 15 de setembre podria citar Pardo per tal de prendre-li declaració. De moment, la jutgessa ha ordenat una investigació conjunta dels Mossos d’Esquadra i l’Oficina Antifrau de Catalunya, que dirigeix l’expresident del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Miquel Àngel Gimeno. De fet, Pardo continua en la seva plaça de funcionari a la Generalitat des del maig passat, sense que arribés a agafar la plaça que els Mossos troben sospitosa.

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno

Uns mails que van fer arrufar el nas als Mossos

Aquesta investigació prové de les peticions de documentació dels investigadors del cas al CTTI que gestiona les comunicacions internes i les –e-balises de la Generalitat (correus electrònics oficials de l’administració catalana). En la ingent quantitat de mails, els policies van trobar-ne de “sospitosos”. Unes comunicacions entre Pardo i la directora de serveis on li fa una relació de les seves característiques i el seu currículum, per si li “podien fer servei” abans d’escriure els requisits per a publicar l’oferta de provisió de la plaça. Els Mossos van estirar el fil de les comunicacions i ho van contrastar amb les resolucions de personal del departament d’Interior entre finals del 2019 i principis del 2020 que afectaven Pardo.

Els Mossos van entendre que el departament d’Interior havia creat una “plaça a mida” per a Pardo que li augmentava el nivell com a funcionari. Els requisits serien, segons fonts judicials, un “copiar i enganxar” de les condicions professionals que tenia Pardo al departament d’Interior. En aquesta línia, els Mossos entenien que la convocatòria de director de l’Oficina de Coordinació de la Xarxa Rescat, amb un nivell 28, i de director de serveis, era superior a les condicions laborals que ja ostentava Pardo. La policia va elaborar un atestat amb els correus electrònics on esbossaven la presumpta irregularitat de la provisió de la plaça. La jutgessa va voler perfilar bé els termes de la investigació i va ordenar la composició d’una comissió mixta de Mossos i Antifrau per aclarir la legalitat o falta de legalitat de l’adjudicació, per a la qual cosa va sol·licitar un informe conjunt.

Finalment, nova peça separada

La jutgessa va mantenir els treballs d’aquesta comissió en secret. Els Mossos ja l’havien advertida que si hi havia un virtual delicte no tenia cap relació directa amb els fets investigats en la causa mare, que únicament és sobre els contractes de manteniment dels vehicles dels Bombers amb l’empresa Iturri. D’aquí que la instructora, amb tota la documentació sobre la taula, va decidir obrir la peça separada número 3 i mantenir-la en secret fins a finals de juliol, quan en va aixecar el secret i va anunciar a les parts aquesta nova investigació.

Ara bé, si bé s’ha rebut aquesta provisió, no s’hi va adjuntar ni l’atestat dels Mossos d’Esquadra ni l’informe final conjunt. Per tant, les defenses encara no han rebut la documentació, el que podria demorar una convocatòria pre-reservada per al pròxim 15 de setembre. De fet, el jutjat hauria citat Pardo, però encara no li haurien comunicat ni el detall de l’acusació. A més, fonts del cas puntualitzen que els Mossos encara no han acabat “l’informe final” del cas principal i que ja porta mesos de demora. Haurien fet un informe de forma paral·lela sense que la resta de parts del procediment en tinguessin cap coneixement. Per això esperen saber la concreció dels atestats i asseguren que Pardo sempre que ha desenvolupat tasques dins l’administració les ha fet amb un escrupolós respecte a la legalitat.

Emergències 112 / Bombers

Un cas que s’allarga

La investigació del cas Bombers no acaba de veure la llum al final del túnel. El cas va esclatar després que l’equip de l’exconseller d’Interior, Miquel Sàmper, va portar a la fiscalia una informació reservada sobre les adjudicacions dels contractes de manteniment dels vehicles. El cas, el va destapar El Món, el novembre de 2021, quan el cas ja estava judicialitzat. Les escoltes i els atestats comptables requisats pels Mossos van construir l’acusació contra la direcció tècnica dels Bombers.

A poc a poc, el cas es va anar embolicant, amb dimissions, canvis en la direcció tècnica, una reforma integral en la contractació, l’aturada de concessions a Iturri en el manteniment de vehicles –però no en altres sectors o serveis de l’administració catalana– i una reformulació en el sistema de control de la facturació. Aquest garbuix ha obligat a fer desenes de compareixences de tècnics, perits, bombers i investigadors per aclarir la ingent documentació que rau en el sumari. Enmig d’aquesta embolicada instrucció va aparèixer el cas de les multes en què, de moment, només hi ha una imputada. Ara s’obre aquesta tercera peça de la qual se’n desconeixen molts detalls a l’espera que el jutjat bellugui fitxa definitiva.