Los bomberos voluntarios, en pie de guerra ante el Parlamento

El conflicto entre los bomberos voluntarios y el Departamento de Interior comienza un nuevo capítulo. Este viernes por la mañana, trescientos bomberos voluntarios se han reunido ante el Parlamento antes de que empezara el Pleno para reclamar una cobertura sanitaria «digna». Se trata de una de las muchas reclamaciones que exigen desde el colectivo. Tal como asegura el presidente de la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Cataluña, Miquel Massegué, cambiar el modelo mixto actual es una urgencia: «No nos han tratado como nos merecíamos a nivel de recursos», critica.

En referencia a esta pedida, desde Interior publicarán lunes de la semana próxima dos consultas para licitar una nueva mutua de asistencia por los accidentes que se producen durante el servicio y un plan de ahorro por los bomberos voluntarios para que tengan aportaciones anuales, como si fuera un plan de pensiones. Esta es una de las cuestiones que preocupan a los voluntarios. De hecho, tal como explicaba el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cataluña (ASBOVOCA), Josep Maria Alcalà, en una conversación con El Mundo , tal como está la regulación sanitaria actual, el Gobierno se hace cargo de la indemnización solo durante el primer año: “Tengo compañeros que hace siete años que están sin indemnización y no pueden trabajar, es indignante”, aseguraba.

«Si un bombero voluntario se hace daño al trabajo, el accidente es contabilizado como contingencia común y no como accidente laboral», critica Massegué. El portavoz reclama una cobertura sanitaria «digna» que permita al personal continuar haciendo tareas de bomberos con las máximas garantías. «Si estoy haciendo de bombero, que nos cubra como accidente en acto de servicio», espeta. Bajo el lema ‘El modelo mixto ha muerto’, los manifestantes han encendido bengalas y han lanzado petardos para hacerse escuchar dentro del Parlamento. «Si la ensambladura de la figura del bombero voluntario es tan difícil dentro del marco legal, cambiamos el modelo», propone el presidente de la federación.

Un muñeco que simboliza las dificultades que tienen los bomberos voluntarios porque se los reconozcan las bajas laborales durante la protesta en el Parlamento de Cataluña / ACN

Un conflicto prolongado

Este conflicto hace años que se arrastra y las condiciones no han acabado mejorando nunca. Los voluntarios exigen que les laboralicen desde hace años para obtener unas prestaciones muy similares a las que obtienen los bomberos funcionarios que conformen el grupo mixto. Desde Interior, pero, creen que esta solución no es la más idónea por Cataluña: «La eliminación del actual modelo mixto de bomberos [funcionarios y voluntarios] no es el que conviene en el país. Más allá de la normativa vigente y la jurisprudencia, existen varios impedimentos que no hacen posible asumir esta propuesta», explicaban.