L’Acústica manté l’aposta per la música catalana 20 edicions després

El festival Acústica de Figueres és una de les cites ineludibles del panorama musical català. Aquest any el festival empordanès ha decidit mantenir la seva aposta “desacomplexada” per la música en català en el seu 20è aniversari. “Ara és fàcil veure artistes catalans a totes les programacions, però quan vam començar era molt complicat”, explica el director, Xavier Pascual, que detalla que “el 95% dels artistes d’aquesta edició són catalans” i amb això són “capaços de convocar 120.000 espectadors”.

Aquesta xifra d’espectadors és la mateixa amb què l’organització preveu tancar el festival, ja que “amb el model actual, no crec que puguem tenir més espectadors”, reconeix el director. Per assegurar que no se supera l’aforament de l’escenari principal ubicat a la rambla de Figueres, l’organització ha instal·lat per primera vegada càmeres capaces de calcular-ho.

L’Acústica va viure aquest divendres la segona jornada de programació, que ha començat a les sis de la tarda amb la semifinal a la mateixa hora del Sona9. El primer concert, i un dels més esperats per les famílies, ha estat el del Pot Petit que es va poder veure a les set de la tarda a la Rambla. A les vuit, el públic ha pogut seguir a l’espai pòdcast l’entrevista de l’Última copa a Laia Ferrer. La nit la van omplir omplert artistes catalans com Miki Nuñez, Al·lèrgiques al Pol·len, Figa Flawas, Triquell, Queralt Lahoz o The Tyets. En total, va haver-hi una quinzena de propostes diferents que es van repartir entre quatre escenaris de la ciutat: plaça Catalunya, la Rambla, plaça de la Palmera i plaça Josep Pla.

Els vallencs Figa Flawas han començat el concert a la plaça Catalunya a dos quarts d’onze amb cançons com ‘Culet’, ‘Ho fem fàcil’ i ‘Shin Chan’. Ho han fet amb unes coreografies enèrgiques de dansa urbana amb les que el públic ha connectat des del principi. El mateix escenari el va omplir Triquell en la seva gira de presentació del nou disc ‘Entre fluids’. Com és habitual, el barceloní va oferir un concert amb forts contrastos de llum que deixaven entreveure la seva ombra en moltes ocasions. Damunt l’escenari va interpretar les cançons del seu primer disc.

Per la seva banda, Miki Nuñez va portar la seva gira ‘121’ a l’escenari principal de l’Acústica. The Tyets, per la seva part, van oferir l’últim concert de la nit, omplint l’aforament màxim disponible. Això va fer que centenars de persones es quedessin fora i haguessin de girar cua sense veure’ls. L’espectacle a Figueres del duo de Mataró forma part del tour de presentació del seu nou disc Èpic Solete.

Abans de començar el darrer concert, Salvem l’Empordà va pujar a l’escenari per denunciar el projecte del macroparc eòlic de l’Empordà que consideren que “no s’ha de permetre a les elèctriques decidir” on s’ubiquen els molins i que cal “respectar el medi”.

95% d’artistes catalans

En l’edició d’enguany, “el 95% dels artistes d’aquesta edició són catalans”. Una aposta que des de l’organització es defensa que és “desacomplexada” i des que es va començar el festival fa dues dècades. “Amb 20 edicions hem passat de 3.000 espectadors a 120.000”, detalla el director de l’Acústica, Xavier Pacual, que assegura que estan “satisfets” per haver aconseguit que “un festival que va començar d’una manera tan modesta, ara sigui una de les marques que més públic arrossega del país”. L’objectiu inicial era el de “dinamitzar el centre històric de Figueres”.

La previsió de públic d’aquesta edició és similar a la de l’any passat a causa del “model actual” que no permet créixer més. Per garantir que el públic de l’escenari principal de l’Acústica ubicat a la Rambla no supera els 10.640 espectadors, s’han instal·lat càmeres que compten les persones que hi ha. “Formen part del protocol de seguretat que hem de seguir”, explica el director, que detalla que s’han de “reinventar cada any” perquè tot es desenvolupi amb seguretat.

Perquè tothom que té ganes de veure els concerts pugui fer-ho, des de l’organització es recomana “arribar amb temps”. Un cop la Rambla arriba a l’ocupació màxima, es tanquen tots els accessos perquè ningú més pugui entrar-hi.