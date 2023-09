La DANA que ha afectat aquest cap de setmana a Catalunya ha deixat grans precipitacions a la meitat sud del país, sobretot a les Terres de l’Ebre. De fet, aquestes pluges han obligat Protecció Civil ha demanat a la població Alcanar que no surti de casa per culpa de l’acumulació de les pluges. A més, les grans quantitats de precipitació també ha provocat que hi hagi un tall l’AP-7 i l’N-340 per inundacions.

Pel que fa al cas del confinament d’Alcanar, Protecció Civil alerta del perill de possibles inundacions pel desbordament de diversos barrancs a causa de l’acumulació de les pluges. També es recomana als habitants pujar a les plantes superiors dels habitatges i trucar el 112 en cas d’emergència. A més, també s’ha tallat la circulació de vehicles a la zona de l’Angol i s’han produït incidències per acumulació d’aigua a la urbanització Serramar. L’AP-7 es troba tallada en un tram de 14 quilòmetres entre Freginals i Ulldecona, i l’N-340 en un tram de 13 quilòmetres entre Amposta i Alcanar, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

Pel que fa a les precipitacions, a mig matí ja han descarregat 216 litres a Alcanar, 190,5 litres al Mas de Barberans, 148 litres al parc natural dels Ports, 132 litres a l’Hospitalet de l’Infant, 136 litres a Tivissa o 118 litres a l’Ametlla de Mar, segons dades de les estacions del Meteocat i Meteoclimatic.

Fort onatge i vents a gran part del litoral

A banda de les pluges, per aquest cap de setmana també es preveu fort onatge al litoral des del Maresme al Montsià. Segons l’SMC, a partir del migdia de diumenge i fins a la mitjanit s’espera maregassa (onades de més de 2,5 metres) a la meitat sud de Catalunya, amb notable mar de fons de component est. Per això es demana molta precaució a les zones de costa, i allunyar-se de ports i espigons on trenquin fort les onades.

De cara a aquest diumenge, el Meteocat ha activat el Pla Especial d’Emergències per Risc de Vent a Catalunya (Ventcat) per la previsió de fortes ratxes del Maresme a les Terres de l’Ebre i també al centre i oest del país. Les comarques on s’espera un vent més intens són el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès i el Tarragonès. També s’hi espera fort onatge.