Protecció Civil manté l’alerta pels aiguats a les Terres de l’Ebre

Protecció Civil manté la fase d’alerta del pla Inuncat pels aiguats que s’han donat a les Terres de l’Ebre durant aquest cap de setmana. El punt més afectat del territori català ha estat la comarca del Montsià i més concretament Alcanar, municipi que actualment es troba confinat per l’acumulació de pluja i les possibles inundacions pel desbordament de barrancs del voltant. Al llarg d’aquest matí el telèfon d’emergències 112 ha atès un total de 285 trucades per la tromba d’aigua, la majoria des del Montsià. Tot i això, encara no consta cap incident amb afectacions personals i la majoria estan vinculats a baixos inundats, caiguda de branques i elements de façanes i obstacles a les vies. La gota freda ha descarregat fins a 220 litres a Alcanar i 190,5 litres a Mas de Barberans en poques hores i els Bombers de la Generalitat han rebut 136 avisos per la pluja torrencial, la gran majoria a l’Ebre (119).

Tres carreteres tallades i l’R16, sense servei

Segons les últimes informacions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), s’esperen xàfecs fins a les dues del migdia aproximadament, encara que el pitjor ja ha passat. Tot plegat també està provocant que la C-12 es mantingui tallada per inundacions en dos punts al tram Tortosa-Roquetes i a Amposta, com també la TV-3443 a Amposta i la TP-3311 entre Galera i Godall, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). En paral·lel, l’R16 de Rodalies es troba interrompuda entre Ulldecona i l’Aldea per la pluja acumulada, i s’ha emès una prealerta del pla Ferrocat. El SEM informa que no els consta cap afectació personal i mantenen un dispositiu preventiu al Parc de Bombers d’Amposta amb 5 unitats, incloent l’helicòpter i 2 unitats especialitzades.

A banda de les pluges, Protecció Civil alerta de les fortes ratxes de vent que poden superar els 90 km/h a bona part de Catalunya, especialment a les comarques litorals de la costa central i sud, i la mala mar, amb onades de més de quatre metres des del Maresme fins al Montsià. Demà dilluns la situació es mantindrà fins al vespre amb onades que podran superar els 2,5 metres des del Barcelonès fins al Montsià.

Alcanar i el Montsià, els més afectats

El punt que s’ha vist més afectat per les pluges del cap de setmana ha estat Montsià i, especialment, Alcanar. A més, també s’han vist afectades totes les comarques de les Terres de l’Ebre on l’acumulació de pluja ha superat els 200 mil·límetres en 24 hores. Les principals acumulacions d’aigua s’han donat a Alcanar (213 mil·límetres), Mas de Barberans (190), el parc natural dels Ports (149), Tivissa (136), l’Ametlla de Mar (118) i Ulldecona (111).

És per això que des del dissabte a la mitja tarda, els Bombers de la Generalitat han rebut 136 avisos per incidències i la majoria dels seus serveis destacats s’han concentrat en les Terres de l’Ebre (119 serveis). Alhora, els Mossos d’Esquadra i les policies locals assisteixen a vehicles atrapats per la pluja i s’han situat en els punts de tall de les carreteres on no es pot conduir.