ERC assistirà a la conferència de Puigdemont per “seguir teixint aliances”

ERC ha anunciat aquest dilluns que assistirà a la conferència de demà de Puigdemont des de Brussel·les per anunciar quines són les condicions que ha marcat Junts per a negociar una possible investidura de Pedro Sánchez. Així ho ha explicat aquest matí la vicesecretària de Feminismes i LGTBI dels republicans i diputada al Parlament, Raquel Sans, i assegura que les persones designades per “seguir teixint aliances” amb els de Puigdemont en aquesta conferència són els diputats al Congrés Teresa Jordà i Francesc-Marc Álvaro. En una roda de premsa des de la seu del partit, Sans ha volgut recordar que l’aposta de negociar una investidura del candidat socialista sempre l’han liderat des dels republicans, tot i que ara “tothom que s’hi sumi és benvingut”.

Seguint en aquesta línia, després que el president a l’exili, Carles Puigdemont, i la vicepresidenta segona del govern espanyol i líder de la plataforma Sumar, Yolanda Díaz, s’hagin reunit aquest dilluns al matí a Brussel·les, els republicans han celebrat que “totes les vies d’interlocució que s’obrin en el camí de la negociació” i creuen que “com més actors s’hi sumin serà positiu”. Amb aquesta filosofia és amb la que encaren des d’ERC la conferència de Puigdemont de demà. Ara bé, cal tenir en compte que no hi ha cap reunió entre Puigdemont i els representants d’ERC programada per a demà, tot i que Sans avisa que “si hi ha l’oportunitat i l’espai” podrien celebrar una trobada informal.

La vicesecretària de Feminismes i LGTBI d’ERC i diputada al Parlament, Raquel Sans, en roda de premsa a la seu del partit / ACN

Discrepàncies sobre l’amnistia

Una de les principals condicions que afecten les negociacions de l’independentisme per a investir a Pedro Sánchez és l’amnistia. Es tracta d’un tema que ha aixecat una gran varietat d’opinions al respecte. En aquest sentit, Sans s’ha oposat frontalment a incloure dins una possible amnistia els policies encausats per agredir manifestants durant l’1-O. Una idea que ha posat sobre la taula Sumar, i que ha despertat discrepàncies en formacions polítiques i entitats, com ara Òmnium. “L’amnistia s’ha de donar per permetre votacions l’1-O, i entenem que la participació de la policia no s’engloba en l’organització de l’1-O, òbviament”, argumenta Sans.