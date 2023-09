USTEC, La Intersindical i la CGT mantenen la vaga per començar el curs i, de fet, han encetat l’any escolar amb una acció de protesta a la Via Augusta. Unes poques desenes de persones han tallat aquesta artèria de la ciutat al crit d’”Anna Simó, així no!”. Ho han fet sense comunicar-ho als Mossos d’Esquadra i aprofitant el semàfor en vermell dels cotxes per ocupar la carretera i provocar un petit caos circulatori.

Abans, en una compareixença a les portes del Departament d’Educació després de la trobada de la consellera amb els mitjans per explicar les novetats del curs que comença, la portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura, ha cridat a la vaga per revertir les retallades i pressionar el Departament amb un inici de curs caòtic.

“La consellera ha reiterat les seves bones intencions en les negociacions amb la part sindical, però de moment no es contempla el retorn de les retallades, i per això mantenim la vaga”, ha dit Segura. Els sindicats consideren una “vergonya” que es comenci el curs amb una reunió de la mesa sectorial perquè consideren que el més urgent és resoldre el conflicte donat que hi ha una vaga convocada pel dimecres.

Denuncien “hipocresia” dels polítics en relació al català

“Volem denunciar la hipocresia dels nostres dirigents, que lloen Carme Junyent per reivindicar el dret a viure plenament en català mentre ho neguen als seus alumnes”, ha criticat Marc Martorell, portaveu de La Intersindical Educació. Martorell ha afegit que Simó “és un canvi de cara de la conselleria”, però que “no ha canviat res més”. Els tres sindicats, que defensen l’educació “pública i en català”, han convocat una manifestació el pròxim 6 de setembre a les 12 hores a la Plaça Urquinaona.

El tall ha provocat un petit caos circulatori / Ivet Nuñez

USTEC, que també considera una línia vermella la defensa de l’escola en català, espera una bona resposta dels docents i la comunitat educativa a la vaga, tot i admetre que la data no és la millor per a una mobilització massiva. “Som els docents que cobrem menys de tot l’estat espanyol i no tenim estabilitat”, ha recordat Segura com a motiu per a sortir als carrers. En aquest sentit, Segura ha advertit que continuaran mobilitzant-se fins a aconseguir els objectius.

Les temperatures a les aules, un motiu més

A banda, els sindicats han criticat les temperatures que fa a les aules i que impedeixen estudiar i treballar amb normalitat. “Hi ha una normativa sobre temperatures a les oficines que en el cas de les aules s’està incomplint. No ens aturarem fins a aconseguir totes les reivindicacions”, ha conclòs Martorell.