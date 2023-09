Sánchez vol passar pàgina, però evita citar l’amnistia

El president del govern espanyol en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dilluns les negociacions del seu partit i de Sumar amb les forces independentistes i, en un acte organitzat a l’Ateneo de Madrid, ha dit que espera que la pròxima legislatura sigui la que “deixi enrere definitivament” el procés. Sense citar les paraules amnistia i referèndum, dues exigències que l’independentisme ha posat sobre la taula de negociació per facilitar la seva investidura, Sánchez ha assegurat que “és el moment de la política” i de “passar pàgina”.

El líder dels socialistes espanyols ha marcat com una de les seves prioritats per a la legislatura la necessitat de deixar enrere “un passat de trinxeres i barricades dialèctiques” i desplegar “l’Espanya plural”. En aquest sentit, ha recordat que la passada legislatura va adoptar “mesures valentes, arriscades i a vegades incompreses“, en referència als indults, i ara toca “ser coherents” i “seguir avançant en aquest propòsit per la convivència”.

La pròxima legislatura, ha dit, ha de ser la que deixi “definitivament enrere la fractura que vam viure el 2017”. En qualsevol cas, ha assenyalat que les mesures adoptades fins ara han estat “plenament constitucionals” i que a més “han funcionat”. Per tant, s’ha mostrat partidari d’insistir a la mateixa via.

Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, aquest dimecres al Congrés / ACN

Sánchez té pressa

Sánchez s’ha mostrat confiat sobre les possibilitats d’arribar a un acord amb altres formacions, i a parer seu “es pot, es deu i es realitzarà“, ha indicat. A més, ha demanat donar-li continuïtat a aquesta legislatura “sense dilació” tan aviat com passi aquest temps “inútil” que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, té fins a la sessió d’investidura del 26 de setembre, segons ho ha qualificat Sánchez.

En aquest sentit, ha criticat que el president popular hagi decidit “entretenir” la societat intentant tirar endavant la seva investidura, ja que “no li donen els números” ha retret. Sánchez ha assenyalat que intentarà amb totes les seves forces fer possible l’acord per a un nou govern i ha assegurat que quan Feijóo fracàs sol·licitarà el suport del Congrés dels quan el rei Felip VI li ho encarregui.