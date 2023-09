Simó reivindica “el curs amb més recursos de la història” en ple conflicte

El Departament d’Educació ha donat el tret de sortida al nou curs que comença aquest dimecres 6 de setembre amb una roda de premsa on ha definit les prioritats per aquest any escolar, que comença amb una vaga convocada per tres sindicats. La consellera d’Educació, Anna Simó, ha destacat que aquest serà “el curs amb més recursos de la història” malgrat la baixada de la natalitat, que comportarà 8.000 alumnes menys al sistema. Simó ha assegurat que en aquest curs es consolidaran millores dels últims cursos com ara la lluita contra l’abandonament escolar des dels municipis, la baixada de les ràtios, la gratuïtat d’infantil 2, que ha augmentat un 8,4% l’escolarització en aquesta etapa, i el pla contra la segregació escolar. A aquest àmbit, de fet, Educació hi dedicarà enguany 80 milions d’euros, el doble de la inversió del curs anterior.

Simó ha explicat que una de les prioritats de la conselleria serà desplegar mesures de compensació en competències bàsiques per a millorar els resultats, especialment pel que fa a la comprensió lectora i les matemàtiques. De fet, la consellera ha advertit que pròximament compartiran els resultats de les proves de l’últim any i “no agradaran”. “Les proves de competències bàsiques són una eina al servei dels alumnes, dels centres i del Departament per millorar la qualitat educativa. L’objectiu és anar a la intervenció quirúrgica i que cada centre sàpiga les millores que ha d’aplicar”, ha afegit Simó.

La consellera d’Educació, Anna Simó, en una imatge d’arxiu / ACN

Menys alumnes i més docents: una escola “reforçada”

La consellera ha volgut destacar que aquest serà el curs “amb més docents” de la història malgrat la davallada demogràfica que provoca que hi hagi 20.000 alumnes menys a primària i infantil. Això significa la xifra més baixa d’incorporació d’alumnes a infantil 3 des del 2006. “Els fills de la pandèmia arriben a una escola reforçada, de més qualitat i amb més docents i recursos de la història”, ha reivindicat Simó, que ha recalcat la inversió en l’escola inclusiva per a aquest curs. “Hi haurà 297 docents més per a l’escola inclusiva -a la qual es dedicaran 25 milions més que el curs passat-, 145 per a necessitats d’escolarització i 698 més per l’FP”, ha explicat la consellera.

Simó considera que la “retallada més gran” ja ha estat revertida amb l’ampliació de la plantilla docent i ha assegurat que vol revertir la resta de les retallades, tot i que fer-ho dependrà dels pressupostos del 2024. A més, Simó ha afegit que enguany s’haurà estabilitzat 27.097 funcionaris de l’àmbit educatiu entre el concurs de mèrits i les oposicions.