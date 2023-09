MÉTEO | Torna la calorada: on seran les nits més tòrrides

La DANA que ha originat els aiguats i inundacions del cap de setmana, sobretot a les Terres de l’Ebre; ha donat pas a una setmana que estarà marcada per un temps molt més estable i un nou pic de calor. A primera hora del dia la temperatura ha pujat d’entre 4 a 7 graus en general, tret de l’extrem nord-est del territori, on ha baixat d’1 a 3 graus. De fet, les màximes pujaran de 3 a 4 graus a la meitat nord i arribaran als 34-36 graus per Ponent, la Catalunya Central i el Prelitoral nord. En general, la temperatura oscil·larà entre els 28 i 32 graus.

Aquesta calorada ja s’ha fet notar aquesta nit, que ha estat xafogosa i càlida arreu, i amb un registre rècord a Lleida. A la capital del Segrià s’ha registrat una temperatura mínima de 25,2 a l’estació de Lleida de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), la mínima més alta des que hi ha dades (1940). Ha estat, a més a més, la primera mínima tòrrida a la capital del Segre.

A Lleida la mínima de la nit d'avui ha estat de 25,2 °C. Primera nit tòrrida a la capital del Segrià des de que es tenen registres. pic.twitter.com/xBoCBRO0ri — AEMET_Cataluña (@AEMET_Cat) September 4, 2023

La mínima tòrrida d’avui registrada a la capital de la Terra Ferma no ha estat una excepció a Catalunya, on s’han registrat molts valors superiors als 25 graus al litoral central, en part de la Costa Daurada i el prelitoral sud, a banda dels valors de Ponent. Per exemple, les xifres més destacades han estat: 28 graus a Sitges, o 27 a Tarragona, Reus, Barcelona, Badalona o Balaguer. Una xafogor que es pot repetir aquesta pròxima nit.

Vent i mala mar

Dilluns encara estarà marcat pel vent de component est, que serà entre fluix i moderat en general i anirà minvant al llarg del dia. A banda, al litoral i a zones elevades del prelitoral bufarà amb cops forts i alguns de molt forts i no es descarta algun plugim feble i minso a zones de muntanya de l’extrem sud. També hi ha avisos per mala mar en tots els punts de la costa de Tarragona.