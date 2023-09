Puigdemont i Díaz volen explorar “totes les solucions democràtiques”

El president a l’exili Carles Puigdemont i la vicepresidenta segona del govern espanyol i líder de la plataforma Sumar, Yolanda Díaz, s’han reunit aquest dilluns al matí a Brussel·les amb l’objectiu de discutir sobre les negociacions d’una possible investidura de Pedro Sánchez. Hores després de la trobada, tots dos líders polítics coincideixen que aquesta reunió els ha permès establir una “relació normalitzada i estable” entre partits. En un comunicat conjunt, tant Díaz com Puigdemont estan d’acord en “explorar totes les solucions democràtiques per desbloquejar el conflicte polític” entre Catalunya i l’Estat.

Tot just sortir de la reunió que s’ha celebrat a les 12 hores del matí al Parlament Europeu, la líder de Sumar s’ha mostrat optimista sobre les possibilitats d’investir Sánchez i es veu molt convençuda de què els contactes que s’han iniciat aquest matí amb els juntaires es repetiran més vegades. “Compartim la profunda convicció que la política s’ha de fer des del diàleg i els principis democràtics. En aquest sentit, estem d’acord en explorar totes les solucions democràtiques per desbloquejar el conflicte polític”, asseguren en aquest comunicat.

Per la seva banda, a través d’una piulada al seu compte de Twitter, Puigdemont també ha volgut fer bandera de la trobada i ha assegurat que és una mostra de la “normalitat democràtica a la Unió Europea”: “Dialogar i mantenir relacions polítiques entre formacions de diferents ideologies no hauria de ser cap sorpresa, ni cap excepcionalitat”, sentencia.

La trobada que hem fet aquest migdia amb @Yolanda_Diaz_ , @Jaumeasens i @toni_comin és part de la normalitat democràtica a la Unió Europea. Dialogar i mantenir relacions polítiques entre formacions de diferents ideologies no hauria de ser cap sorpresa, ni cap excepcionalitat. pic.twitter.com/zTDoTgzGgB — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) September 4, 2023

Trobada a vuit mans

En aquesta trobada no hi ha participat només Puigdemont i Díaz, sinó que també hi han format part l’exconseller i eurodiputat de Junts per Catalunya, Toni Comín, i l’expresident d’Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, que va ser designat negociador de Sumar amb Junts i que treballa amb una vintena d’experts una proposta de llei d’amnistia. Una de les principals reclamacions dels independentistes de cara a negociar la investidura de Sánchez. De fet, en les pròximes vint-i-quatre hores està previst que el president a l’exili comparegui des de Brussel·les per anunciar quines són les línies vermelles de la seva formació i quines condicions cal complir per parlar d’investidura.

Tot i que aquesta reunió s’ha celebrat en el marc de parlar de la investidura del candidat dels socialistes, des del PSOE s’han volgut desmarcar de la trobada i asseguren que Yolanda Díaz es reuneix en nom de Sumar i no de la seva coalició. De fet, els socialistes han volgut deixar molt clar que “no tenen res a veure” amb la trobada, i que no sabien de l’existència d’aquesta reunió fins diumenge a la nit, és a dir, poques hores abans que se celebrés.