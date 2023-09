L’ANC reclama a ERC i Junts exigir el “reconeixement” de l’1-O per negociar

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha reclamat a Esquerra Republicana i Junts per Catalunya que exigeixin el “reconeixement explícit” de l’1-O per negociar amb els que vulguin governar a Espanya, en al·lusió a una futura investidura del president del govern espanyol en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez. Així de contundents s’han mostrat en un comunicat difós a una setmana de la Diada, on insten els partits independentistes a posar-se d’acord “no pas per votar presidents de l’Estat repressor, sinó per activar la majoria política del Parlament i fer efectiva la independència”.

L’entitat presidida per Dolors Feliu defensa que “qualsevol negociació amb el partit que vulgui governar l’Estat només pot ser assumible si passa pel reconeixement explícit” del Primer d’Octubre i respectar “allò que decideixi el Parlament de Catalunya per a fer efectiva la independència”. “Només amb el fet de no arribar a cap acord amb les institucions espanyoles que no sigui respecte del que el Parlament decideixi per fer efectiva la independència, podem debilitar i precipitar la fallida de l’Estat”, ha sentenciat.

Vídeo de l’ANC per a la Diada / Captura de pantalla

Veu risc de perdre de vista la independència

L’entitat independentista ha avisat dels perills de perdre de vista l’objectiu de la independència a l’hora de definir la postura útil i eficaç dels partits independentistes de cara al seu paper institucional a l’Estat. L’ANC alerta que si hi ha un pacte que no sigui encarar el conflicte amb Catalunya i la seva independència, això “rebaixa molt” les expectatives que els partits independentistes havien plantejat: confrontació amb l’Estat per assolir la independència. I, d’aquesta manera, segons apunten, “reforcen l’autonomisme” a Catalunya.

En aquest sentit, remarquen que “qualsevol altre objecte de negociació que no inclogui el respecte a allò que el Parlament decideixi per fer efectiva la independència rebaixa els mínims democràtics i regala el blanqueig de l’estat davant la Unió Europea“. D’altra banda, rebutgen que les negociacions amb el PSOE i Sumar siguin una opció creïble i, en aquest sentit, recorden que l’estat espanyol “incompleix sistemàticament qualsevol compromís”.