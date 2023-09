Els Bombers treballen pel “retorn a la normalitat” a les Terres de l’Ebre

Les pluges han cessat a Catalunya i els Bombers de la Generalitat ja treballen pel “retorn a la normalitat” com més aviat millor. Després dels aiguats que ha provocat la DANA a les Terres de l’Ebre, sobretot al Montsià. En declaracions a la premsa des d’Amposta, l’inspector del cos Oriol Corbella ha explicat que el cos s’està centrant a treure aigua de baixos i aparcaments subterranis i que tenen activats 47 vehicles, dels quals 17 són bombes extractores. A més, ha dit que al llarg de l’episodi han rescatat fins a 12 persones, 10 de les quals s’han hagut de treure de dins de cotxes. Els vehicles eren sobretot en passos subterranis que han quedat negats. Les zones més afectades han estat Santa Bàrbara i Alcanar, especialment la part d’Alcanar Platja.

Tot i aquest balanç, Corbella ha celebrat que no hi hagi hagut “cap dany personal ni persones ferides” arran de la tempesta, malgrat que “alguns cotxes se’ls ha endut” la força de l’aigua. En aquest sentit, l’inspector dels Bombers ha considerat que el que més ha ajudat a evitar ferits que la part més forta de l’aiguat hagi caigut de matinada i a primera hora del matí, quan “la gent ja era a casa i no ha sortit”. Cal apuntar, però que la DANA ha deixat 18 edificacions “malmeses”, tot i que no necessàriament amb perill estructural, i 13 infraestructures afectades, sobretot ponts i passejos, ha comentat Corbella.

És per això que els mateixos Bombers tenen dos arquitectes que estan repassant totes aquestes afectacions per valorar la gravetat dels desperfectes. Unes valoracions, ha avisat Corbella, que segurament no s’acabaran aquest diumenge. “Són a les zones més afectades verificant que no hi hagi perill”, ha indicat. De fet, ha advertit que no tenen totes les destrosses quantificades encara.

Aixecat el confinament d’Alcanar

D’altra banda, aquesta tarda s’ha sabut que Protecció Civil ha aixecat el confinament d’Alcanar, una de les poblacions més afectades pels aiguats al Montsià. Tot i això, Protecció Civil encara recomana als ciutadans que restringeixin la mobilitat a les zones inundades del municipi així com al litoral per avís de fort onatge. A banda, el corredor mediterrani també es manté sense servei, ja que la via ferroviària es troba interrompuda entre l’Aldea i Ulldecona per l’acumulació d’aigua i despreniments de roques i pedres a la zona.