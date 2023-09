Los Bomberos trabajan para volver a la normalidad en las Terres de l’Ebre

Las lluvias han cesado en Cataluña y los Bomberos de la Generalitat ya trabajan por el “retorno a la normalidad” cuanto antes mejor. Después de las trombas de agua que ha provocado la DANA en las Terres de l’Ebre, sobre todo en el Montsià. En declaraciones a la prensa desde Amposta, el inspector del cuerpo Oriol Corbella ha explicado que el cuerpo se está centrando a sacar agua de bajos y aparcamientos subterráneos y que tienen activados 47 vehículos, de los cuales 17 son bombas extractoras. Además, ha dicho que a lo largo del episodio han rescatado hasta 12 personas, 10 de las cuales se han tenido que sacar de dentro de coches. Los vehículos eran sobre todo en pasos subterráneos que han quedado negados. Las zonas más afectadas han estado Santa Bàrbara y Alcanar, especialmente la parte de Alcanar Playa.

Todo y este balance, Corbella ha celebrado que no haya habido “ningún daño personal ni personas heridas” a raíz de la tormenta, a pesar de que “algunos coches se los ha llevado” la fuerza del agua. En este sentido, el inspector de los Bomberos ha considerado que el que más ha ayudado a evitar heridos que la parte más fuerte de la tromba de agua haya caído de madrugada y a primera hora de la mañana, cuando “la gente ya estaba en casa y no ha salido”. Hay que apuntar, pero que la DANA ha dejado 18 edificaciones “malogradas”, a pesar de que no necesariamente con peligro estructural, y 13 infraestructuras afectadas, sobre todo puentes y paseos, ha comentado Corbella.

Es por eso que los mismos Bomberos tienen dos arquitectos que están repasando todas estas afectaciones para valorar la gravedad de los desperfectos. Unas valoraciones, ha avisado Corbella, que seguramente no se acabarán este domingo. “Están en las zonas más afectadas, verificando que no haya peligro”, ha indicado. De hecho, ha advertido que no tienen todos los destrozos cuantificados todavía.

Levantado el confinamiento de Alcanar

Por otro lado, esta tarde se ha sabido que Protección Civil ha levantado el confinamiento de Alcanar, una de las poblaciones más afectadas por las trombas de agua en el Montsià. Aun así, Protección Civil todavía recomienda a los ciudadanos que restrinjan la movilidad en las zonas inundadas del municipio, así como al litoral por aviso de fuerte oleaje. A banda, el corredor mediterráneo también se mantiene sin servicio, puesto que la vía ferroviaria se encuentra interrumpida entre l’Aldea y Ulldecona por la acumulación de agua y desprendimientos de rocas y piedras en la zona.