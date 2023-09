Muere un hombre en Arbúcies después de recibir el rasgo de un cazador

Un hombre ha muerto este domingo por la mañana a Arbúcies después de recibir un rasgo cuando se encontraba en la montaña. Los hechos han pasado a los voltios de las nueve de la mañana, cuando un cazador ha disparado contra un jabalí que habría huido y la bala ha impactado accidentalmente sobre el hombre. “Los cazadores estaban perfectamente puestos y la señalización era total”, explica el alcalde Pere Garriga, que añade que la víctima “no llevaba ningún elemento reflectante y no tenía que estar en la zona”. El hombre que ha muerto vivía en una casa de campesino de la zona llamada Can Pascol, que no se encuentra lejos del punto del accidente.

El hombre, según explica Garriga, se encontraba en un riego que queda hundido a pocos metros de la carretera. Este riachuelo está ubicado entre la posición por dónde ha pasado el jabalí y la zona donde se habían colocado los cazadores. Al ver pasar un ejemplar, un cazador ha disparado “desde unos 50 metros de distancia” hacia la posición del jabalí y la persona se encontraba en el riego ha recibido el impacto del proyectil.

Según ha explicado el alcalde, la grande presencia de vegetación que hay en la zona “dificulta ver qué hay detrás” y ha impedido a la pandilla de cazadores detectar la presencia de este individuo. Hay que apuntar que los cazadores solicitaron permiso para hacer la batida viernes y lo habían obtenido para cazar en la zona todo el fin de semana. En el momento del accidente, “estaban ubicados donde toca y dentro de una zona perfectamente señalizada”.

A pesar de que haya estado claramente un accidente, los Mossos d’Esquadra de la División de Investigación Criminal han procedido a la detención del cazador, un hombre de 53 años, como presunto autor de un homicidio imprudente, puesto que finalmente el hombre a muerte al lugar de los hechos.

Detenido para robar piezas de motos al circuito de Montmeló

Este domingo los Mossos también han detenido un hombre para robar piezas de motos que estaban estacionadas a los aparcamientos de la cercanía del Circuito de Cataluña – Montmeló, donde este domingo se ha celebrado el Grand Premio del campeonato de motociclismo. Según ha hecho público el cuerpo policial, uno de los drones elevados en el marco del dispositivo de seguridad ha detectado que el hombre observaba motos de los aparcamientos “de manera sospechosa”. Los agentes han procedido a identificarlo y le han intervenido varias piezas hurtadas otras motos. Este domingo en Montmeló se ha reunido cerca de 60.000 espectadores, hecho que ha obligado a activar un amplio dispositivo de movilidad en la zona, donde se han habilitado varios aparcamientos de gran capacidad.