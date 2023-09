Mor un home a Arbúcies després de rebre el tret d’un caçador

Un home ha mort aquest diumenge al matí a Arbúcies després de rebre un tret quan es trobava a la muntanya. Els fets han passat als volts de les nou del matí, quan un caçador ha disparat contra un senglar que hauria fugit i la bala ha impactat accidentalment sobre l’home. “Els caçadors estaven perfectament posats i la senyalització era total”, explica l’alcalde Pere Garriga, que afegeix que la víctima “no duia cap element reflectant i no havia de ser a la zona”. L’home que ha mort vivia en una casa de pagès de la zona anomenada Can Pascol, que no es troba lluny del punt de l’accident.

L’home, segons explica Garriga, es trobava en un reg que queda enfonsat a pocs metres de la carretera. Aquest rierol està ubicat entre la posició per on ha passat el senglar i la zona on s’havien col·locat els caçadors. En veure passar un exemplar, un caçador ha disparat “des d’uns 50 metres de distància” cap a la posició del senglar i la persona es trobava en el reg entremig ha rebut l’impacte del projectil.

Segons ha explicat l’alcalde, la gran presència de vegetació que hi ha a la zona “dificulta veure què hi ha darrere” i ha impedit a la colla de caçadors detectar la presència d’aquest individu. Cal apuntar que els caçadors van sol·licitar permís per fer la batuda divendres i l’havien obtingut per caçar a la zona tot el cap de setmana. En el moment de l’accident, “estaven ubicats on toca i dins d’una zona perfectament senyalitzada”.

Tot i que hagi estat clarament un accident, els Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal han procedit a la detenció del caçador, un home de 53 anys, com a presumpte autor d’un homicidi imprudent, ja que finalment l’home a mort al lloc dels fets.

Detingut per robar peces de motos al circuit de Montmeló

Aquest diumenge els Mossos també han detingut un home per robar peces de motos que estaven estacionades als aparcaments de la rodalia del Circuit de Catalunya – Montmeló, on aquest diumenge s’hi ha celebrat el Gran Premi del campionat de motociclisme. Segons ha fet públic el cos policial, un dels drons enlairats en el marc del dispositiu de seguretat ha detectat que l’home observava motos dels aparcaments “de manera sospitosa”. Els agents han procedit a identificar-lo i li han intervingut diverses peces furtades d’altres motos. Aquest diumenge a Montmeló s’hi ha aplegat prop de 60.000 espectadors, fet que ha obligat a activar un ampli dispositiu de mobilitat a la zona, on s’han habilitat diversos aparcaments de gran capacitat.