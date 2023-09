L’arribada de setembre porta sovint pluges, temps variable i… separacions de parelles. El final de les vacances és una època dura que porta moltes parelles a trencar i demanar el divorci. De fet, les estadístiques ho deixen clar: després de l’estiu hi ha més divorcis que en qualsevol altra època de l’any. Això sense comptar les parelles que no estan casades i que també ho deixen després d’un estiu tens que els posa davant els ulls les mancances de la seva relació. Els experts ho atribueixen a la pausa del dia a dia que es fa a l’estiu i que molta gent aprofita per reflexionar sobre la seva vida. Llavors s’adonen que no és el que volen o que la relació ja no els satisfà i agafen forces per fer el pas de separar-se.

El psicòleg social de la UB i col·laborador del King’s College of London Jordi Escartin assegura que es tracta d’un fenomen mundial que es produeix per diversos factors. Un d’ells, les “expectatives poc realistes” respecte al que són les vacances i respecte a la parella. “Veiem famosos amb iots, amb molt de luxe, i les expectatives creixen tant que quan arriben les vacances no són el que esperàvem. Això ens genera frustració i malestar”, explica. A més, a això s’hi suma el fet que hi ha més temps per tenir moments introspectius i això “dona perspectiva de com està la parella”. “Aquesta oportunitat de reflexionar sumada al descans i la força emocional que es guanya per encarar un divorci fa que molta gent pensi que és un bon moment”, raona.

Una parella passeja davant l’Hotel Vela de Barcelona / Europa Press

L’expert afegeix que “si el matrimoni no és un lloc de creixement i suport sinó el lloc on tirem les escombraries, s’acaba en ruptures i divorcis”. Això s’evidencia quan la major part de temps que la parella passa junta a l’estiu està discutint. “Com durant l’estiu les parelles estan més temps juntes, els conflictes subtils dels últims mesos s’acumulen fins a fer-ho explotar”, afegeix.

“En una parella no n’hi ha dos, n’hi ha cinc”

El professor de psicologia social a la UB i psicoterapeuta d’orientació junguiana José Vicente Pestana assegura que malgrat que en una parella creiem que hi ha dues persones, hi ha fins a cinc elements: els dos implicats en la relació, el que l’un necessita de l’altre i a l’inrevés i també el que hi ha entre els dos i va evolucionant amb el temps. Tot això s’ha de tenir en compte a l’hora de buscar les causes de l’augment de separacions després de l’estiu.

“En el temps de no vacances tenim una rutina, el temps està molt organitzat i els espais de llibertat estan restringits. Durant les vacances la rutina deixa d’estar tan present i observem les persones d’una manera molt més integral”, explica l’expert, que apunta que és llavors quan ens adonem del que ens passa amb l’altre i poden sorgir les tensions.

La feina camufla els problemes de parella

Un altre factor que pot influir en els divorcis és el fet que hi ha sectors que abans de les vacances tenen un volum molt gran de feina i els treballadors poden pensar que les tensions amb la parella es deuen a l’estrès laboral. “Això distorsiona un conflicte que ja té la parella i les energies minvades porten a una confusió”, explica l’expert. Quan gràcies a les vacances es recarreguen energies surt a la llum que la tensió no es devia a la feina sinó a alguna cosa més profunda. “Quan t’atures t’adones que no era la feina, sinó que venia de molt enrere”, afegeix l’expert.

A això s’hi suma, segons Escartin, que en tornar de vacances les parelles s’han d’enfrontar a un canvi “del millor al pitjor” i a certes dificultats econòmiques per les despeses de l’estiu. “Això és complicat i pot generar molta tensió. Si no la sabem capgirar internament, la podem projectar a la nostra parella. Cal fer treball interior i cuidar-se”, recomana.

Pestana també recomana “no posar-se paranoic amb les vacances”, però anima a “pensar en quins espais de reflexió tenim en el nostre dia a dia”. Per tant, recomana a les parelles parlar en el dia a dia sobre el que els passa per evitar “l’explosió de la bomba atòmica durant les vacances”.