Hora i lloc del comiat de la lingüista Carme Junyent

Aquest diumenge ens va deixar una de les màximes referents de la llengua catalana de les últimes dècades, Maria Carme Junyent. Després que el càncer contra el qual lluitava se l’endugués definitivament, el món polític i cultural va quedar completament consternat per aquesta pèrdua. Ara, doncs, la família i amics de la lingüista i professora preparen una cerimònia per acomiadar-se de la millor manera possible de Junyent. La cerimònia està prevista pel pròxim dissabte 9 de setembre a la Sala Polivalent de Masquefa, a l’Anoia, a les 11 del matí. Aquest és el lloc escollit per a la família, ja que Masquefa és la ciutat que va néixer i criar-se a la lingüista.

De la mateixa manera que la defunció de Junyent va omplir les xarxes de mostres de condol i d’agraïment de gran part de les institucions dedicades a la promoció i defensa del català, així com d’editors, escriptors i periodistes en aquesta llengua, està previst que a la cerimònia de dissabte hi intervinguin persones pròximes dels molts àmbits de la seva vida.

Carme Junyent, en un moment de l’entrevista amb El Món | Jordi Borràs

Reconeixement institucional

Més enllà de persones properes a la lingüista, la seva mort va desencadenar un seguit de mostres de condol per part de grans personalitats de Catalunya. Una d’aquestes persones que es va afanyar a traslladar el seu dol a la família va ser el president de la Generalitat, Pere Aragonès, qui a través d’una piulada al seu compte de Twitter, ara sota el nom de X, es va mostrar molt “colpit” per la defunció de Junyent, a qui considerava una persona “lluitadora, sàvia i tenaç en la defensa i projecció de la llengua”. Una idea molt similar a la que va transmetre la presidenta del Parlament de Catalunya, Anna Erra, qui considerava Junyent com una mostra del mestratge i la llibertat a l’hora de parlar sobre el català.