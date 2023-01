El Parlament debatrà dues lleis sobre les ocupacions de Junts i Cs

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha dit aquest dimarts en roda de premsa al Parlament que negocien amb Junts una proposició de llei contra l’ocupació il·legal.

Ho ha dit després que la Junta de Portaveus acordés, amb els vots de PSC-Units, Junts i Cs, portar al ple de la setmana vinent el debat i votació d’una proposició de llei per lectura única de Junts sobre aquest tema –que inclouria esmenes de Cs–, a més del debat a la totalitat d’una altra proposició de Cs també sobre ocupació il·legal.

El líder de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa, durant la rèplica al debat de política general / Jordi Borràs

Ple sobre les ocupacions il·legals

Cs va presentar fa uns mesos una proposició de llei contra l’ocupació que es tramitarà en debat a la totalitat i Junts ha presentat fa unes setmanes una altra proposició amb la mateixa temàtica que es tramitarà per lectura única, procediment més ràpid que la via habitual, i totes dues iniciatives parlamentàries es debatran en el pròxim ple després que la Junta de Portaveus ho hagi decidit aquest mateix dimarts.

“Estem parlant amb Junts per a negociar que, si la seva llei va més ràpida perquè va per mitjà de la lectura única, nosaltres puguem afegir les esmenes i propostes que portàvem en la nostra llei anterior”, ha assegurat Carrizosa, i ha afegit que Catalunya tindrà una normativa contra l’ocupació perquè li ha convingut a Junts, que –en les seves paraules–, quan estava en coalició amb ERC, aquest tipus de textos no tiraven endavant.

Lectura única

Fonts de Junts han assegurat a Europa Press que han acordat amb Cs que la iniciativa es tramiti per lectura única, però apunten que el contingut del text s’està negociant amb totes els grups parlamentaris.

Després de la reunió de la Junta de Portaveus, la secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha dit que aquest acord entre tots dos partits “evidencia que Cs i Junts estan més d’acord del que sembla”.

La portaveu del PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, ha manifestat en una altra roda de premsa que són partidaris que es tramiti com a lectura única i que, malgrat que en alguns aspectes estan d’acord, encara no tenen clar què votaran.

Aranès a l’escola i impost de patrimoni

La Junta de Portaveus del Parlament ha acordat que, en el ple de la setmana que ve, també es debatrà una proposició de llei per a incloure l’aranès en la llei del català a l’escola, a més de la convalidació de dos decrets llei del Govern sobre l’impost de patrimoni i necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària.