Laura Escanes se sincera: com està realment i quins plans de futur té?

Laura Escanes sap que no pot mantenir tants milions de seguidors si no els dona alguna cosa a canvi. En el cas de les influencers, el que més es premia és que se sincerin sobre el seu estat i pensaments. En el seu cas, de tant en tant els permet fer-li preguntes personals de tot tipus per tal que la puguin conèixer millor i veure la seva curiositat coberta. Aquest matí ho ha tornat a fer i, gràcies a això, hem pogut saber com es troba i quins plans té a curt termini.

El primer pel que s’han interessat té a veure amb la seva salut mental: “Estic feliç per tantes coses noves (i bones) que m’estan passant, però alhora m’atabalen una mica. Sento atabalament pel pis nou, sobretot. Quan hi ha coses que no depenen de mi i no puc controlar jo, m’atabalo. Al mateix temps estic gaudint del procés de viure aquestes coses per primera vegada. Professionalment crec que estic en un moment superbò i he d’assaborir-lo bé perquè després poden venir davallades, evidentment. No sempre s’està a dalt. I personalment, també estic feliç. Els canvis a vegades costen, però sempre hi ha llum”.

Laura Escanes se sincera sobre el seu estat anímic | Instagram

La barcelonina, coneguda especialment pel seu matrimoni amb Risto Mejide, viatjarà cap a les Illes Maldives aquest diumenge de la mà d’una escriptora madrilenya que ofereix tours personalitzats per mostrar on són els indrets d’aquest indret paradisíac que descriu en la seva novel·la.

La influencer està contenta perquè marxa de vacances a Maldives | Instagram

Laura Escanes parla de la seva situació de vida actual

La influencer ha experimentat un canvi molt bèstia en la seva vida des que se separés del pare de la seva filla, el que li impedeix estar amb ella cada dia perquè la nena també ha d’estar amb ell. Com ho porta? “El primer dia en què vaig haver de separar-me d’ella ho vaig viure fatal. Suposo que moltes mares i pares separats m’entenen. És una sensació agredolça perquè sé que ella està feliç igualment. Aprofito aquelles setmanes per a temps per a mi, viatges de feina o coi que en altres moments és complicat per agenda”.

Aquest mes es troba en ple trasllat al pis nou, el que també estarà a Madrid: “Fa ja un temps que visc a Madrid. Roma va a l’escola aquí i jo ja estava instal·lada perquè, per tema feina, ho he de fer tot des d’aquí. No sé què passarà en el futur i on acabaré vivint, però per ara no em plantejo viure a cap altre lloc que no sigui Madrid perquè logísticament ens va millor a tots”.

Laura Escanes confessa que li costa separar-se de Roma | Instagram

Explica si viu a Madrid o Barcelona | Instagram

Una sinceritat que els seus fans agraeixen, ja que és una manera directa de saber com es troba.