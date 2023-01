Risto estrena nova temporada del ‘Chester’: convidats i confessions

Risto Mejide torna amb una nova temporada del Chester, un dels projectes televisius que més alegries li ha donat. El presentador s’hi posa al capdavant una altra vegada aquesta nit a Cuatro, una estrena que confia que atragui l’atenció de molts teleespectadors. Ha estat ell mateix l’encarregat de publicar el vídeo promocional, en el que es revelen els noms dels protagonistes que seran entrevistats les pròximes setmanes.

Entre ells, destaquen noms potents com Tita Cervera, Marc Márquez, Mai Meneses de Nena Daconte, Máximo Huerta, Samantha Hudson, Sandro Rosell, Gloria Trevi, Cayetano Martínez de Irujo, Juan Carlos Unzué o Jorge Drexler. Tots se sinceraran davant del publicista, que intentarà que treguin a la llum secrets desconeguts fins ara. Amb el que no comptava era amb què ell també deixaria anar informació personal, com per exemple alguna confessió sobre el moment vital que travessa: “Estic en camí d’estar bé, ara em trobo que m’acabo de separar amb una filla petita”.

Risto Mejide promociona el retorn del Chester | Instagram

Risto lamenta que cada vegada costi més poder dir la teva sense ser criticat

Risto ha concedit una entrevista molt completa a 20 Minutos en què dona més detalls sobre aquest nou Chester en el que voltaran per Espanya per treure de la zona de confort als convidats: “M’interessava molt tornar al format original del programa perquè suposava sortir de l’entorn amb el que estem familiaritzats, treure’ls dels platós perquè es comportin d’una manera diferent”. No tothom accepta sotmetre’s a una entrevista així: “Fem tres llistes de convidats, truquem a tothom i només ve aquell que s’atreveix… perquè avui dia, per concedir una entrevista, t’hi has d’atrevir. S’ha de ser especialment valent per concedir una entrevista, per arriscar-te a dir alguna cosa que no agradi i que et diguin de tot per això”.

El presentador pot dir que és un dels comunicadors amb menys pèls a la llengua, el que és conscient que tampoc no és que sigui gaire bo: “Mai no m’ha fet por ser tal com soc a televisió i així em va. Tinc prou anys en aquest mitjà perquè tothom hagi pogut veure les meves virtuts i les meves misèries. No em sento cohibit, afortunadament encara tinc idees pròpies. La polèmica no m’és aliena, però tampoc no deixo de ser jo mateix per evitar-la”.

Risto considera que, en aquests moments, la gent es pren massa seriosament tot el que veu per televisió i tot el que veuen que diuen els famosos: “Van amb les antorxes a casa. Estem en u moment en què la gent s’ho pren absolutament tot massa seriosament. Cada vegada és més difícil dir el que penses si això no coincideix amb el gust de la majoria”.

Ell que s’acaba de separar de Laura Escanes, ha estat preguntat sobre la també mediàtica ruptura de Shakira i Gerard Piqué: “Respecto molt les separacions alienes i per això exigeixo respecte amb les meves. Crec que una ruptura aliena és tan sagrada com quan dues persones s’estimen, ambdues coses pertanyen només a aquelles dues persones”.