Una exconcursant d’OT denuncia el tracte que va rebre de Risto Mejide

Risto Mejide es troba al centre de la diana mediàtica pel comentari repulsiu que va fer contra Ana Obregón i Cristina Pedroche durant les campanades. Les va acusar, bàsicament, d’aprofitar-se de la mort del fill i de l’embaràs per guanyar audiència. L’actriu va publicar un text duríssim contra ell que el va forçar a demanar perdó, encara que molts creuen que no va ser sincer i que, en el fons, volia justificar-se.

Arran d’això, s’ha generat una campanya d’atacs i desprestigi molt forta contra el publicista. En el marc d’aquests comentaris, hi ha hagut detractors que han aprofitat per recordar alguna de les seves polèmiques més sonades. Una de les que més s’ha parlat aquests dies va tenir lloc quan era membre del jurat d’Operación Triunfo fa ara 15 anys. En aquella ocasió, va criticar una concursant per abandonar el programa quan va morir la seva àvia.

La concursant era Patty García, que ara recorda i denuncia aquell moment tan desagradable. Què va dir Risto? “Volia preguntar-vos si algú més vol abandonar l’acadèmia per si algú ha de fer una gestió, té el cotxe mal aparcat, se li ha mort un canari, un gos, un avi o el que sigui. Ho dic perquè hi ha molts treballadors als qui se’ls mor un ésser estimat i no abandonen la feina. Em sento molt defraudat avui”, etzibava amb una fredor, una duresa i un poc tacte que no van agradar gens.

Las palabras del miserable de Risto Mejide en Operación Triunfo después de que una concursante abandonase la Academia por la muerte de su abuela.

Patty García denuncia el comentari cruel que Risto va fer a OT fa 15 anys

Patty ha reaparegut a Twitter per agrair que la gent li estigui mostrant el seu suport 15 anys després d’allò: “Em sembla vergonyós el comentari de Risto la nit de les campanades. Mai no vaig pensar que tornaria a escoltar una cosa així de la seva boca, però ho ha tornat a fer. Com tots recordareu, perquè molts us en esteu fent ressò, Risto va fer un comentari similar fa 15 anys. Ho va fer quan jo vaig marxar de la primera gala d’OT, quan em vaig assabentar de la mort de la meva àvia”.

“Són paraules molt desafortunades i no s’ha de fer broma amb un tema així. La mort d’una persona i d’un ésser estimat és una cosa molt greu. No n’has de fer broma perquè no saps fins a quin punt pot afectar a aquella persona el que estàs dient. Ana Obregón ha respost com una senyora. A mi em va fer molt de mal i mai no vaig rebre unes disculpes. A aquestes altures de la vida tampoc no les espero. Només vull dir que dono el meu suport, de tot cor, a Ana Obregón per tot el que està passant”, continua en un vídeo que ha començat a fer-se viral.