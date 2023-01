Laura Escanes reconeix haver-se retocat la cara i es defensa dels atacs

Laura Escanes intenta mostrar-se natural a través de les xarxes socials, una transparència que no és habitual trobar en aquesta xarxa social i que, per tant, els fans agraeixen. Sempre diu el que pensa i no li fa vergonya publicar fotografies en les que apareix sense maquillar o amb mala cara. En aquesta última ocasió, ho feia en una campanya de publicitat amb una marca de sèrums per a la cara.

La influencer barcelonina volia mostrar com es cuida la pell i donar consells a les noies que li pregunten sobre el tema. Amb aquest objectiu, publicava un seguit de fotografies en les que apareixia sense filtre ni maquillatge. Ella mateixa reconeixia que, en un altre moment, no les hauria publicat per por a què podien dir.

I què ha passat quan ha compartit aquest recull d’imatges? El que sospitava, que molts li han dit que no es creuen que anés sense maquillar i altres li han dit que ho pot fer perquè “està operada”, perquè “s’ha fet retocs” i per què té “pestanyes postisses”.

La influencer publica detalls de la rutina facial | Instagram

Laura Escanes publica fotos sense filtre | Instagram

Laura Escanes esclata enfadada contra les crítiques

Laura Escanes ha volgut denunciar aquest assetjament i totes aquestes crítiques, les que reconeix que li fan molta ràbia. Ha respost amb una altra fotografia sense maquillar en la que se li poden veure algunes marques: “És una foto sense filtres ni maquillatge, amb les meves marques d’acne i les meves marques. També porto extensions de pestanyes, sí. I també m’he fet algun retoc de Botox o àcid hialurònic. També ho he dit sense problema quan ha estat així. I? Ja no puc dir que publico una foto sense maquillatge ni filtres? Si ho publiques, perquè ho publiques. Si no ho publiques, perquè no ho publiques i no ets real. D’acord, ho vaig entenent”, ha etzibat.

Laura Escanes reivindica poder publicar fotos sense maquillatge | Instagram

El que queda clar és que Laura Escanes rep de totes les maneres, faci el que faci. Ella sembla que intenta prendre-s’ho amb humor, però prefereix deixar clar que li fa ràbia abans de mossegar-se la llengua per l’actitud d’uns detractors que no la deixen en pau.