Dos regidors accepten un any de presó per “coaccionar” policies l’1-O

Finalment, el tinent d’alcalde de Pineda de Mar, Jordi Masnou i l’exregidora del municipi, Carme Aragonés, tots dos del PSC, jutjats per coaccionar suposadament la direcció dels hotels del municipi on s’hostatjaven membres del Cos Nacional de Policia que van apallissar catalans durant el Primer d’Octubre, han admès la culpa. D’aquesta manera s’asseguren no entrar a la presó tot i que fonts jurídiques veien difícil acreditar les amenaces o les coaccions. La querella anava signada per la fiscalia d’Odi i Discriminació.

En la primera jornada del judici que se celebrava aquest matí a la secció sisena de l’Audiència de Barcelona, els lletrats dels regidors socialistes han pactat amb el ministeri públic una condemna d’un any de presó i dos d’inhabilitació. Un acord que permet rebaixar en un any la pena que demanava la fiscalia, tres anys de presó. Pel que fa al cap de la policia local en aquella època, també acusat, declararà demà dimecres. Els fets es remunten al 3 d’Octubre i, els policies que havien de marxar el cinc, van abandonar l’hotel el mateix dia.

Un policia carrega una maleta en marxar de l’hotel de Pineda de Mar/ACN

Testimonis claus

A la sala de vistes s’hi han assegut el gerent de la cadena Checkin Hotels i el director dels establiments on van tenir lloc els fets. Tots dos han admès que van sentir-se “estressats” i que els responsables municipals van usar un to “amenaçador”. De fet, són les mateixes declaracions que van impulsar a la fiscalia a interposar una querella, a més de les declaracions d’Aragonès, a la sortida de l’hotel, que havien pactat amb l’establiment que foragitarien els membres de les Unitats d’Intervenció Policial.

Per altra banda, queda per declarar el cap de la policia local, que aquell dia va assistir a la trobada entre el director de l’hotel i els regidors vestit de paisà. El ministeri públic sosté que pel càrrec que ostentava es pot interpretar que la coacció era més ferma. En definitiva, i sempre segons el relat del fiscal, els regidors haurien advertit a l’hotel que no els renovarien la llicència d’activitats en cinc anys si no feien fora els policies. Aquell mateix dia, unes 800 persones es manifestaven a les portes de l’establiment, mentre que els policies cridaven un altre lema que va fer història: “¡Que nos dejen actuar!”, un spin-off del ja famós “¡A por ellos!”.