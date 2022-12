Demanen l’absolució per al policia acusat d’agredir Enric Sirvent l’1-O

La fiscalia demanarà l’absolució per al policia espanyol acusat d’agredir Enric Sirvent durant les càrregues de l’1 d’Octubre. Els fets van tenir lloc al col·legi electoral Centre Cívic la Mariola de Lleida i, Sirvent, després de l’agressió va patir un atac de cor. L’acusació popular i la particular demanen tres anys de presó per a l’agent perquè afirmen que va ser qui va colpejar a l’home, mentre que el ministeri públic considera que no es pot provar quina va ser la causa de l’infart i assegura que el policia va socórrer la víctima. Tot i que el jutjat d’Instrucció 2 de Lleida va arxivar el cas dues vegades, l’Audiència de Lleida va ordenar continuar amb el procediment i es converteix en el primer judici per delicte greu contra un agent per l’1-O. Fins ara tots havien estat per faltes lleus.

Quatre dels cinc dels policies que es van investigar per l’agressió a Enric Sirvent, que va patir un atac de cor, durant el referèndum de l’1 d’Octubre | ACN

Tres anys de presó per al policia espanyol

L’advocada de la família de Sirvent, Anna Llauradó, com a acusació particular; i Òmnium Cultural com a acusació popular reclamen tres anys de presó per al policia espanyol per un delicte de lesions amb l’agreujant de motivació ideològica i de prevalença del caràcter públic de l’agent. Per la seva banda, la fiscalia en demana l’absolució.

Sirvent va morir el passat abril de 2020 per coronavirus, però el seu cas va servir per denunciar la violència policial del Primer d’Octubre. Així doncs, i després que el cas s’hagi arxivat diverses vegades, ara aquest policia espanyol serà el primer a anar judici i que podria acabar a la presó per les càrregues policials, ja que fins ara tots ho havien fet per faltes lleus.

L’Advocació de l’Estat i la fiscalia van donar suport al jutjat d’Instrucció 2 de Lleida que ha arxivat la causa dues vegades, però l’Audiència de Lleida s’hi ha oposat en tots dos casos. L’última vegada que el tribunal va revocar l’arxiu, era contra l’agent que assenyalen com el suposat autor directe de l’agressió a Sirvent.

La fiscalia presentarà oficialment el seu escrit en què sol·licita que s’absolgui el policia acusat d’agredir Sirvent a l’Audiència la setmana que ve i, aleshores, només faltarà que el tribunal fixi una data per al judici.