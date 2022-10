Demanen 3 anys de presó pel policia que va agredir Enric Sirvent l’1-O

Un policia espanyol podria anar a presó per les càrregues de l’1 d’Octubre. Òmnium Cultural ha demanat tres anys de presó per a l’agent que va agredir Enric Sirvent durant la jornada a Lleida. L’entitat ha confirmat que exercirà l’acusació popular en el judici pel cas de Sirvent, l’home que va patir un atac de cor després d’una agressió d’un policia durant el referèndum de l’1-O al col·legi electoral Centre Cívic la Mariola. Sirvent va morir el passat abril de 2020 per coronavirus, però el seu cas va servir per denunciar la violència policial del Primer d’Octubre. Així doncs, i després que el cas s’hagi arxivat diverses vegades, ara aquest policia espanyol serà el primer a anar judici i que podria acabar a la presó per les càrregues policials, ja que fins ara tots ho havien fet per faltes lleus.

El president d’Òmnium, Xavier Antich, ha assegurat que, cinc anys després de l’1 d’Octubre, no es pot permetre que “encara no s’hagi condemnat cap integrant de les forces i cossos de seguretat de l’Estat ni cap responsable polític”. Antich també ha recordat el “gran valor” que té el cas de Sirvent perquè simbolitza “la persistència” de les víctimes. Tot i que l’home va morir fa més de dos anys, “els seus hereus no han defallit fins a aconseguir seure al banc dels acusats el seu agressor”, ha afegit Antich.

Tres anys de presó

L’escrit provisional d’acusació popular sol·licita que es condemni el policia espanyol a 3 anys de presó per un delicte de lesions amb l’agreujant de motivació ideològica i de prevalença del caràcter públic de l’agent.

El jutjat d’Instrucció 2 de Lleida ha dictat dos cops l’arxivament de la causa amb el suport de l’Advocacia de l’Estat i la Fiscalia i, en tots dos casos, l’Audiència Provincial s’hi ha oposat. L’entitat denuncia una conducta “centrada a obstaculitzar la instrucció i la investigació” per part de l’Advocació de l’Estat i de la Fiscalia durant tot el procediment.

En este vídeo se ve al señor con infarto en la Mariola (Lleida) #CatalanReferendum pic.twitter.com/JuWjHML8PM — David Colell Orrit (@DColellOrrit) October 1, 2017

De fet, Òmnium ha insistit en què la Fiscalia ha ignorat de forma reiterada els drets de la víctima, “oposant-se permanentment a la pràctica de diligències d’investigació, posant pals a les rodes durant tota la instrucció i actuant com a defensa dels policies investigats”.

Van seguir carregant mentre patia un infart

Les imatges de les càrregues policials durant el Primer d’Octubre, fa cinc anys, es van viralitzar, mostrant així la violència contra els independentistes que es van concentrar als col·legis electorals per defensar el referèndum. Una de les imatges que més van indignar van ser les del lleidatà Enric Sirvent, qui va patir un atac de cor durant una de les càrregues. Les imatges mostren com els agents continuen carregant contra els votants mentre un grup de persones intenta reanimar Sirvent a terra.