Òmnium defensa que la república catalana és “més necessària que mai”

Òmnium Cultural també ha assistit a la tradicional ofrena de Nadal a la tomba del president Francesc Macià. En la seva intervenció, l’entitat ha assenyalat que el discurs de Nadal de Felip VI evidencia que la república catalana és més “més necessària que mai”. La vicepresidenta d’Òmnium, Marina Gay, ha criticat que el rei espanyol no hagi tornat a demanar “perdó” per la repressió de l’1 d’Octubre i ha reivindicat la figura del president republicà per “la seva contribució en la política i en la construcció del nostre país i ens fa refermar en les nostres conviccions i en els nostres objectius polítics per aconseguir una república catalana perquè el nostre país que sigui lliure i justa“.

Un record per als exiliats i represaliats

Aquest diumenge, en l’homenatge a Macià, amb motiu del 89è aniversari de la seva mort, el 25 de desembre de 1933, Gay ha insistit que, avui dia, hi ha 4.200 persones represaliades i exiliades, com el president a l’exili Carles Puigdemont o la secretària general d’ERC Marta Rovira. Ha lamentat que, per culpa de “la repressió de l’Estat espanyol”, cap d’aquestes persones podrà celebrar Nadal a casa seva amb les seves famílies. La presidenta de Junts, Laura Borràs, també ha parlat dels “absents” en aquest dia.

En aquest sentit, la vicepresidenta d’Òmnium ha remarcat que “avui més que mai és necessari reivindicar els ideals, els valors i la força que va representar en el seu moment el president Macià en la defensa de la llengua, la cultura i el nostre país”. Després de l’ofrena floral al cementiri de Montjuïc, a Barcelona, on està enterrat el president català, Gay ha lamentat que el català és “l’única llengua en el món amb deu milions de persones que té un estat en contra” i que, a més, “amenaça l’ús de la llengua a l’escola”.