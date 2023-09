El pont de la Diada de l’11 de Setembre és un dels més esperats, ja que permet tornar a descansar uns dies després de la represa de la feina, que sovint porta amb ella molt d’estrès. A més, és el primer pont després de la tornada a l’escola, uns dies d’adaptació a la rutina que normalment són durs per a les famílies -que a més han de fer una gran despesa en llibres i material escolar-. El pont és una mena d’oasi amb temps d’estiu per acabar d’aprofitar aquesta estació de l’any que està a punt d’arribar a la seva fi. Aquestes són tres idees d’escapada per aprofitar el pont de la Diada:

Caminada per la ruta Carros de Foc, a Aigüestortes

Una bona idea és deixar-se envoltar per la natura i els paisatges espectaculars que té el nostre país. Una bona manera de fer-ho és realitzar una caminada per la ruta Carros de foc, un dels itineraris més famosos en els darrers anys per desconnectar de tot i gaudir de la muntanya. Aquesta ruta passa pel parc nacional d’Aigüestortes i també pel Llac de Sant Maurici. Això sí, si es vol fer sencera s’ha d’estar ben preparat i destinar-hi uns cinc dies, perquè la ruta cobreix 55 quilòmetres amb un desnivell acumulat de 9.200 metres. Ara bé, no cal fer-la sencera, hi ha la possibilitat d’aturar-se en un dels nous refugis disponibles i fer només un tram. Si es vol fer nit, és important reservar els refugis amb prou antelació.

Escapada a l’Estartit i submarinisme a les Illes Medes

Per acabar d’aprofitar l’estiu i les temperatures elevades que tornaran al territori en els pròxims dies un destí ideal és la Costa Brava. L’Estartit, concretament, és el punt de partida per anar a visitar les Illes Medes, set illes petites davant d’aquesta localitat on es pot veure la més variada fauna marina. A més, des de l’Estartit surten vaixells que ofereixen la possibilitat de veure el fons marí a banda dels penya-segats i les caletes paradisíaques. També hi ha la possibilitat de fer submarinisme per aquesta zona i estrenar-se en aquest món.

Les Illes Medes / EP

Ruta per les Gorges de la Fou, a la Catalunya Nord

L’espectacular ruta per les Gorges de la Fou és una bona idea per passar un parell de dies descobrint la Catalunya Nord. Està situada a la comarca del Vallespir i consisteix en una passarel·la -la més estreta del món- que permet recórrer les grutes i coves d’aquesta comarca. Això sí, s’ha d’anar amb compte perquè les roques que hi ha als dos costats a vegades fan complicada la ruta. Hi ha moments en què l’obertura per on passa la passarel·la té només un metre d’ample. Justament a sota, transcorre el riu de la Fou, que li confereix un toc de màgia a la ruta. A més, acompanya durant tot el trajecte la melodia de l’aigua, el que fa la ruta perfecta per relaxar-se i connectar amb la natura.