Les famílies catalanes són les que més gasten en la tornada a l’escola

La tornada a l’escola suposa una despesa molt gran per a les famílies, que han d’enfrontar la compra de llibres i els pagaments del menjador i de les extraescolars. És especialment dur per a les famílies catalanes, les que més gasten en la tornada a l’escola, motiu pel qual el Departament d’Educació ha impulsat vals de cent euros per gastar en material escolar. Ja l’han utilitzat 356.456 famílies, un 80% de les que ho podien fer. Segons un informe de l’OCU, Catalunya i Madrid són les zones que més gasten en educació, amb 2.800 euros a l’any per fill de mitjana. Una xifra que contrasta amb Castella i amb Galícia, on les famílies gasten 1.200 euros.

Les xifres s’extreuen d’una enquesta feta a 982 pares amb fills d’entre 3 i 18 anys que ha revelat que, de mitjana, cada fill costa 2.186 euros a l’any als pares només en educació. Segons l’informe, la despesa varia segons el cicle educatiu, la zona de residència i el tipus de centre. En l’àmbit general, els alumnes d’escoles públiques tenen una despesa de 1.001 euros, els alumnes de la concertada de 2.975 euros i els alumnes de la privada de 6.900 euros. Això suposa un augment del 10% respecte al curs passat per als alumnes de la privada i un increment del 3% per als de la pública.

Alumnes de primària de l’escola Països Catalans de Lleida / ACN

Què és el que més diners costa?

A banda de la quota mensual a la concertada i la privada, el servei que més diners costa a les famílies és el menjador. Ascendeix a 99 euros al mes a la pública, 131 euros al mes a la concertada i 138 euros al mes a la privada. Les activitats extraescolars són el segon àmbit que més diners costa: 59 euros al mes en instituts públics, 72 en concertats i 86 en privats. Aquesta despesa en extraescolars és més habitual a infantil i primària que no pas a l’ESO.

L’altra despesa significativa és la relativa al material escolar i els llibres de text. També hi ha una clara diferència entre el que costen a una escola pública i a una privada, tot i que són cars a tot arreu. A la pública costen 162 euros a l’any, a la concertada 241 euros a l’any i a la privada 209 euros a l’any.